Apareció en Chile la joven argentina que era buscada tras advertir que la seguían

Después de varios días de incertidumbre, Lourdes Rosario Brizuela, la joven argentina de 23 años que era intensamente buscada en Chile , fue encontrada este lunes y se encuentra en buen estado de salud . La propia mujer se presentó en una unidad policial de la comuna de San Fernando, donde dejó constancia de su paradero.

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La información fue confirmada por el fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, en diálogo con Infobae. Según detalló, tras esa presentación la Fiscalía tomó contacto telefónico con la joven, quien confirmó que estaba bien, y de inmediato se dejó sin efecto la orden de búsqueda que se había activado días atrás.

Hasta ahora no trascendieron precisiones sobre dónde estuvo Lourdes durante el tiempo en que permaneció desaparecida ni qué ocurrió desde la última vez que había hablado con sus familiares.

La preocupación se había encendido el pasado 20 de mayo, cuando la joven dejó de responder mensajes y videollamadas. De acuerdo con la denuncia de su entorno, antes de perder contacto había manifestado temor y aseguró que había personas siguiéndola.

Brizuela había viajado a Chile en diciembre del año pasado y desde entonces residía en Punta de Lobos, una localidad costera de la región de O’Higgins.

Tras perder comunicación con ella, la Fundación Volviendo a Casa difundió una alerta y pidió colaboración para acelerar la búsqueda tanto en Chile como en Argentina.

Finalmente, este lunes Lourdes apareció por sus propios medios en una comisaría de San Fernando y notificó formalmente a las autoridades sobre su ubicación. Con esa presentación, la Justicia chilena dio por concluido el operativo de búsqueda.

FUENTE: Infobae