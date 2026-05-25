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Tragedia

Celebraba el título de Belgrano y cayo al vacío: está grave

El hecho sucedió en la madrugada, en la mítica zona de La Cañada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La ciudad de Córdoba se tiñó de celeste este domingo después del histórico triunfo de Belgrano ante River que le otorgó el primer título a nivel nacional de su historia. En medio de los festejos que se extendieron durante la madrugada, un hombre cayó al vacío en La Cañada, tuvo que ser rescatado y quedó en grave estado.

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El trágico episodio se registró durante las primeras horas de este lunes, cerca de la 1.30 de la mañana, cuando la víctima, por causas que todavía se intentan establecer, se cayó en el riachuelo La Cañada y se tuvo que desplegar un amplio operativo de rescate.

Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) intervinieron en la emergencia que ocurrió en la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Caseros, en pleno centro de la capital cordobesa, mientras continuaban las celebraciones por el campeonato del “Pirata”.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a este medio, el hombre mayor de edad fue hallado inconsciente en el cauce, lo que obligó a los rescatistas a emplear maniobras avanzadas de salvamento para estabilizarlo y extraerlo del lecho de piedra. En la operación se utilizaron cuerdas, camillas rígidas y procedimientos de ascenso vertical para garantizar la seguridad del damnificado, en condiciones de visibilidad reducida por la hora.

El personal del servicio de emergencias médicas 107 asistió en el lugar y constató que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo de gravedad, además de lesiones en el tórax y la zona cervical. Ante este cuadro, se dispuso el traslado inmediato al Hospital de Urgencias para recibir atención especializada.

El director del hospital, Fabricio Vitali, indicó en diálogo con La Voz que el paciente ingresó con un politraumatismo severo. Además del traumatismo craneal, se verificaron daños en la región torácica y cervical. “Fue operado durante la madrugada por el equipo de neurocirugía y se encuentra estable”, detalló Vitali, subrayando que el pronóstico es reservado y que aún no se ha confirmado la identidad del afectado.

El episodio movilizó a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia, quienes actuaron con rapidez para evitar consecuencias mayores. El operativo de rescate en La Cañada implicó la intervención de personal especializado, que debió descender hasta el fondo del cauce para recuperar al hombre, inconsciente y con lesiones de consideración.

Actualmente, la víctima permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Urgencias, bajo monitoreo permanente. Según fuentes médicas, la gravedad del traumatismo de cráneo y las lesiones asociadas mantienen al paciente en estado crítico, y su evolución dependerá de la respuesta al tratamiento implementado en las próximas horas.

Las autoridades policiales y judiciales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída. Lo que principalmente intentan establecer es si se trató de un accidente fortuito, producto de un descuido durante los festejos, o si existió la intervención de terceros. Para ello, se analizarán las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, y se recolectarán testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del hecho.

La zona de La Cañada es reconocida como un paseo tradicional de la ciudad, aunque presenta riesgos particulares durante la noche y la madrugada, especialmente en jornadas de alta concurrencia. Las autoridades han recordado en ocasiones anteriores la importancia de extremar precauciones en sectores con barandas bajas o puentes, donde pueden producirse accidentes en contextos de aglomeraciones o celebraciones masivas.

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