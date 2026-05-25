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Murió un ingeniero al chocar con su Audi y un testigo robó sus pertenencias antes de que lo asistieran

Se llamaba Javier Aguiló Isuani (51) y era mendocino, pero vivía en Buenos Aires. De madrugada, cayó 7 metros con su auto a un canal aluvional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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"Esto es la puta vida", posteo en X el ingeniero en sistemas Javier Aguiló Isuani (51) siete horas antes de perder la vida en un accidente, al caer en su Audi A3 a un canal aluvional en Mendoza.

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Su auto despistó luego de saltar un lomo de burro e impactar contra el cordón de la rotonda, Cayó 7 metros hasta un canal aluvional, construido con cemento para que baje la acumulación de lluvia de los cerros aledaños.

Al llegar al lugar del accidente, los policías descubrieron que alguien le había robado pertenencias. Para sorpresa e indignación, el joven que terminó detenido por el hurto apareció en el lugar del accidente porque se sospecha que se le había caído el DNI mientras cometía el hurto.

Aguiló era mendocino, pero residía en Buenos Aires. Había viajado junto a su novia por el fin de semana largo a su provincia natal.

El accidente ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado. Las cámaras de seguridad de la zona registraron que el vehículo circulaba a alta velocidad por la avenida San Francisco de Asís, en las inmediaciones del parque General San Martín, en el límite entre ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Estaba solo en el interior del Audi cuando llegó la patrulla policial. Los policías encontraron el cuerpo del ingeniero en el interior del vehículo, y todo a su alrededor revuelto.

"Aguiló tenía los bolsillos revueltos y le faltaba documentación", informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Dentro del auto encontraron un DNI que no pertenecía a la víctima, sino a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz.

El dueña del DNI, identificado como Kevin Alexander Martínez (25), regresó al lugar del accidente. No pudo explicar qué hacía allí y generó sospecha.

Los investigadores creen que el joven habría ingresado al vehículo luego del choque para sustraer objetos de valor porque le encontraron una cartera negra con el logo del Audi y la documentación del vehículo.

Con estas pruebas, fue detenido bajo la figura de averiguación de hurto calamitoso, un delito que contempla penas de entre 1 y 6 años de prisión.

La noche del accidente, Javier Aguiló Isuani había posteado en X, mientras hacía un asado, y publicó una foto del momento: "Asau en el hogar, birra, salchi, chinchu, feresss. Esto es la puta vida..."

Su novia Estefanía lo despidió por la misma red: “La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, escribió en su cuenta personal, en un posteo que horas después se viralizó.

Fuente: Clarín

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