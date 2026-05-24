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Economía

Aseguran que la baja de retenciones trae "alivio a los márgenes agrícolas" y calculan un "acotado" costo fiscal

La BCR estimó el costo fiscal de la rebaja de DEX en US$29 millones en el ciclo actual y hasta US$78 millones en 2026/27.

Por Agencia NA
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El anuncio de la baja en los derechos de exportación (DEX) para el trigo y la cebada representa un "alivio a los márgenes agrícolas", ante el encarecimiento de los insumos y la logística, según destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

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El reporte sostuvo que la decisión gubernamental, que baja la alícuota del 7,5% al 5,5% a partir de junio, apuntala “decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña” y calculó que el impacto fiscal de la medida para el ciclo en curso sería de US$29 millones.

La medida llega en un contexto internacional complejo, marcado por un fuerte incremento en los costos de producción. Al respecto, la BCR remarcó que la suba en combustibles y fertilizantes por la guerra en Medio Oriente llevó “la relación urea/trigo al valor más alto de la historia”, lo que había “puesto en jaque la intención de siembra y las previsiones de inversión en paquetes tecnológicos”.

Para dimensionar el impacto, los fertilizantes y los fletes explican hoy el 54% de los costos totales de producción del trigo. Bajo el esquema anterior, el margen neto para un campo alquilado arrojaba una pérdida estimada de 103 US$/ha, mientras que en campo propio el margen apenas alcanzaba los 94 US$/ha.

Cuando la medida esté en marcha, el estudio espera una mejora directa en la capacidad de pago de la exportación (FAS teórico) de entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada. Esto representa un incremento de entre el 2,2% y 2,3% en la capacidad de pago para las posiciones de descarga próxima y de la nueva cosecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Costo fiscal y proyecciones de siembra

A pesar de la reducción impositiva, el informe proyecta que el impacto en las arcas del Estado para el ciclo en curso será “relativamente acotado”, ya que “una buena proporción del total de exportaciones estimadas para la campaña en ambos cultivos ya ha sido vendida al exterior”.

De esta manera, calculó que “el costo fiscal para el trigo asciende a US$26,2 millones, mientras que para la cebada totaliza US$3,3 millones” y planteó que el costo podría ser aún menor si la rebaja incentiva un mayor volumen de ventas externas, estimando que “sería de apenas US$12,7 millones para el cereal de invierno”.

Para la campaña 2026/27, la BCR estima que el costo fiscal total de la medida rondaría los US$78 millones, asegurando que “podría ser compensado por el aumento en la producción y el comercio externo de cara a la campaña fina”.

El factor climático: El Niño en el horizonte

Al panorama económico se le suma el factor climático. Según las últimas actualizaciones, existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno de "El Niño" se mantenga hasta el próximo verano.

Si bien esto suele asociarse con lluvias por encima de lo normal en la región productora argentina, lo cual favorece el rendimiento de los granos, el informe indicó que “su impacto tiende a ser relativamente mayor sobre la cosecha gruesa que sobre la fina, y será positivo en tanto no ocurran excesos hídricos que pongan en jaque la producción o la logística”.

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