De locos: le reclamó a la dueña de un almacén que atendió mal a su hermana y se agarraron de los pelos

Una joven y la dueña de un almacén en la provincia de Neuquén se agarraron de los pelos durante una pelea que comenzó cuando la clienta le reclamó que la mujer había atendido mal a su hermana cuando compró unas papas fritas. El insólito hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

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La interna comenzó cuando una joven se acercó con una bolsa de papas al local y le recriminó a la dueña del almacén que, minutos antes, había atendido a una adolescente y la había tratado mal. Pese a la queja, la mujer se hizo la desentendida, respondió mal y dio comienzo a la feroz pelea.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que la joven le tiró el paquete de papas fritas, por lo que la dueña reaccionó y empezaron a agarrarse del pelo.

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Una mina fue a reclamar aue atendieron mal a la hermana y termino a las piñas limpias con la dueña del kiosco



El tipo que estaba en la fila no se queria perder la acción pic.twitter.com/fPlvdv0p7e — ElBuni (@therealbuni) May 25, 2026

En el lugar había un chico que esperaba ser atendido y que intentó durante varios minutos separarlas, pero, pese a que recibió ayuda de vecinos, la pelea duró varios minutos, hasta que lograron frenarlas.

Hasta ahora se desconoce si hubo denuncia policial o si se debió atender a alguna de las mujeres.

FUENTE: Agencia NA