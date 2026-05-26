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Violento episodio

De locos: le reclamó a la dueña de un almacén que atendió mal a su hermana y se agarraron de los pelos

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que la joven le tiró el paquete de papas fritas, por lo que la dueña reaccionó y empezaron a agarrarse del pelo.

Por Agencia NA
PELEA

Una joven y la dueña de un almacén en la provincia de Neuquén se agarraron de los pelos durante una pelea que comenzó cuando la clienta le reclamó que la mujer había atendido mal a su hermana cuando compró unas papas fritas. El insólito hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

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La interna comenzó cuando una joven se acercó con una bolsa de papas al local y le recriminó a la dueña del almacén que, minutos antes, había atendido a una adolescente y la había tratado mal. Pese a la queja, la mujer se hizo la desentendida, respondió mal y dio comienzo a la feroz pelea.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que la joven le tiró el paquete de papas fritas, por lo que la dueña reaccionó y empezaron a agarrarse del pelo.

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En el lugar había un chico que esperaba ser atendido y que intentó durante varios minutos separarlas, pero, pese a que recibió ayuda de vecinos, la pelea duró varios minutos, hasta que lograron frenarlas.

Hasta ahora se desconoce si hubo denuncia policial o si se debió atender a alguna de las mujeres.

FUENTE: Agencia NA

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