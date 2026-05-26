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Medios

El Grupo Werthein toma el control total de TyC Sports y redefine el mapa mediático para el Mundial 2026

Tras adquirir el 50% de las acciones del Grupo Clarín, el holding Waiken ILW unifica sus activos deportivos. Cómo esta maniobra salvó la transmisión de TyC Sports, que ahora emitirá 52 partidos en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un movimiento estratégico que sacude el mercado de las telecomunicaciones en América Latina, el holding regional Waiken ILW, perteneciente al Grupo Werthein, anunció la adquisición del 100% de la señal TyC Sports. La operación se concretó luego de que la firma compradora abonara al Grupo Clarín la suma de 25 millones de dólares por el 50% de las acciones que aún no poseía, una transacción que también incluyó a la productora Carburando.

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Con esta compra, el Grupo Werthein consolida un ecosistema de medios sin precedentes. A través de Waiken ILW, el grupo ya controla DirecTV Latin America, Sky Brasil y la productora Torneos. Esta integración busca unificar estándares de producción y potenciar la gestión de derechos de transmisión mediante el uso de infraestructura tecnológica e inteligencia artificial.

El impacto en el Mundial 2026

La adquisición tiene un efecto directo y vital para la pantalla de TyC Sports de cara a la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Originalmente, DirecTV poseía la exclusividad de los derechos de los 104 partidos del torneo para Argentina. Sin embargo, al quedar TyC Sports bajo la misma "empresa madre" (Grupo Werthein), DirecTV cedió un paquete de partidos a la señal deportiva para que no quedara fuera del evento.

Gracias a este acuerdo comercial, el impacto para el televidente argentino será significativo:

  • TyC Sports: Transmitirá 52 partidos en vivo (el resto irán en diferido), con una programación dedicada las 24 horas y una dupla principal conformada por Hernán Feler y Ariel Senosiain.
  • DirecTV / DGO: Se mantiene como la única pantalla que ofrecerá los 104 partidos en vivo y en directo a través de sus señales de DSports.
  • Sinergia de plataformas: El acuerdo permitirá que señales como DSports se incorporen a la grilla de Flow (de Clarín) y que los suscriptores de Paramount+ también tengan acceso a las señales de DSports para ver todo el Mundial.

Un mapa de medios fragmentado

A pesar del dominio del Grupo Werthein, el Mundial 2026 se distribuirá en diversas plataformas. Mientras que Telefe regresa tras 16 años para transmitir 32 partidos (incluyendo los de Argentina) con la dupla Giralt-Varsky, la TV Pública tendrá una participación limitada y deficitaria de solo 10 partidos, actuando meramente como repetidora de la señal de DirecTV sin posibilidad de comercializar publicidad propia. Por su parte, Disney+ (ESPN) contará con un paquete de 30 partidos para su plataforma de streaming, sumando a figuras como Marcelo Gallardo y Carlos Tévez.

Esta consolidación del Grupo Werthein posiciona al holding como el actor clave en la industria de medios regional, con un plan de inversión proyectado de 450 millones de dólares hasta 2031 y la mira puesta en una futura salida a la bolsa en Estados Unidos.

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