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Cuenta regresiva

Sorpresa en la Selección: Scaloni llamó a dos joyitas de Boca y River para entrenarse rumbo al Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste sumó futbolistas jóvenes del fútbol argentino para trabajar en Ezeiza de cara a la Copa del Mundo. La decisión se da en medio de las dudas físicas de varios integrantes del plantel campeón en Qatar 2022 y pensando también en el futuro del seleccionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni empezó a mover las piezas en la previa de la lista definitiva. En una decisión que sorprendió al fútbol argentino, el entrenador de la Selección convocó este martes a los juveniles Tomás Aranda, de Boca Juniors, y Joaquín Freitas, de River Plate, para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste en Ezeiza. A ellos también se agregará Santiago Beltrán, arquero del Millonario que ya aparecía como una fija para trabajar con el plantel mayor.

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La convocatoria no implica que los juveniles integren automáticamente la lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí representa una señal fuerte de Scaloni pensando en el recambio y en las complicaciones físicas que atraviesan varios futbolistas del plantel campeón en Qatar 2022. Argentina disputará dos amistosos previos ante Honduras e Islandia antes del debut mundialista frente a Argelia el próximo 16 de junio, y el cuerpo técnico decidió ampliar el grupo de trabajo para llegar con variantes y observar de cerca a futbolistas con proyección.

Entre los convocados también aparecen Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo, Ignacio Ovando, defensor de Rosario Central, y Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez. Aranda, de 19 años, se convirtió en una pieza importante en el Boca de Claudio Úbeda gracias a su capacidad para conectar el mediocampo con el ataque, mientras que Freitas también logró consolidarse como titular en River pese al duro golpe sufrido en la final del Apertura ante Belgrano. En el caso de Beltrán, el arquero de 21 años ya venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico y aparece como una alternativa de futuro para el arco albiceleste.

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