Entre lágrimas y abrazos: la emocionante reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026

La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 no solo revolucionó a Brasil, sino también al propio futbolista, que mostró toda su emoción en un video publicado en sus redes sociales.

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Apenas se confirmó que integrará la lista definitiva de 26 jugadores elegidos por Carlo Ancelotti, el delantero de Santos compartió imágenes íntimas en las que se lo ve rodeado de familiares y amigos, entre abrazos, lágrimas y una evidente sensación de alivio después de meses marcados por lesiones y dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

“Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida ya está en mi canal de YouTube. ¡Y gracias, Brasil!”, escribió el brasileño junto al video que rápidamente se volvió viral.

La inclusión de Neymar fue una de las grandes noticias de la convocatoria de Brasil. Desde que asumió como entrenador de la Verdeamarela, Ancelotti había evitado citarlo y dejó en claro que solamente llevaría al Mundial a futbolistas que estuvieran en plenitud física.

Sin embargo, el ex jugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain logró recuperarse a tiempo y finalmente tendrá la oportunidad de disputar su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Durante la presentación oficial de la lista, Ancelotti aseguró que la elección de los 26 nombres “fue muy difícil” y destacó el espíritu del plantel que intentará devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial después de más de 20 años sin títulos mundialistas.

Brasil debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a Marruecos, por el Grupo C, que también comparte con Haití y Escocia.