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Cuenta regresiva

Los 11 jugadores de la prelista de Scaloni que quedarán liberados este fin de semana y ya piensan en el Mundial

Con el cierre de las temporadas en Francia, Alemania y Portugal, varios futbolistas argentinos terminarán sus competencias y comenzarán a enfocarse de lleno en la Copa del Mundo 2026. Algunos ya tienen su lugar prácticamente asegurado en la lista definitiva, mientras que otros pelean por un lugar entre los 26.+

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en la Selección Argentina se viven días decisivos. Tras la presentación de la prelista de 55 futbolistas, el entrenador Lionel Scaloni deberá realizar el recorte final para definir a los 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos.

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En ese contexto, este fin de semana será clave porque once futbolistas argentinos terminarán sus compromisos en las ligas de Francia, Alemania y Portugal y quedarán liberados para sumarse antes a los trabajos de la Albiceleste.

En la Ligue 1 francesa, el Olympique de Marsella cerrará su participación ante Rennes y allí finalizarán su temporada Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Además, el Olympique de Lyon de Nicolás Tagliafico recibirá al Lens en la última jornada, mientras que Valentín Barco hará lo propio con Racing de Estrasburgo frente al Mónaco.

Por su parte, en Alemania habrá cruce argentino en la fecha final de la Bundesliga: el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández enfrentará al Hamburgo de Nicolás Capaldo.

En Portugal también habrá presencia albiceleste. El Porto, campeón de la liga, celebrará el título con Alan Varela ante Santa Clara, mientras que Benfica, con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, buscará terminar lo más arriba posible cuando visite al Estoril.

De esos once futbolistas, varios parecen tener asegurado su lugar en la lista definitiva para el Mundial: Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Exequiel Palacios aparecen como números puestos para la consideración de Scaloni.

Otros, en cambio, siguen luchando desde atrás para convencer al cuerpo técnico. Facundo Medina todavía pelea por un lugar entre los defensores, mientras que Equi Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni aparecen más como alternativas de recambio y apuestas a futuro.

Luego de unos días de descanso, está previsto que estos futbolistas comiencen a entrenarse en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo. Allí se irán sumando paulatinamente el resto de los convocados que aún continúan compitiendo en sus respectivos clubes.

La delegación argentina viajará el 1 de junio a Kansas, ciudad elegida como base durante la Copa del Mundo. Antes del debut mundialista frente a Argelia, el seleccionado disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras y el 9 frente a Islandia.

Mientras tanto, otros jugadores de la prelista todavía deberán esperar algunos días más para quedar liberados. Boca definirá su clasificación en la Copa Libertadores el 28 de mayo frente a Universidad Católica y allí concluirá la participación de Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

River Plate, en tanto, terminará su semestre el 27 de mayo frente a Blooming por la Sudamericana. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña aparecen con chances concretas de integrar la nómina mundialista, mientras que otros nombres como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno correrían desde atrás.

Ese mismo día también finalizará la actividad internacional para Racing, aunque Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, salvo una sorpresa de último momento, no estarían en la lista final rumbo al Mundial.

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