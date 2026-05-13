Mundial 2026: cuánto dinero pueden recibir Boca, River y otros clubes argentinos por ceder jugadores

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y la FIFA continúa revelando detalles sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En las últimas horas, el organismo confirmó que los clubes recibirán cerca de 11 mil dólares por día por cada futbolista cedido a las selecciones nacionales durante la competencia.

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El programa de compensación económica contempla desde el inicio de la preparación hasta la finalización de la participación de cada seleccionado, por lo que los montos podrían crecer considerablemente según el rendimiento de cada equipo en el certamen.

En ese escenario, Boca y River aparecen como dos de los clubes argentinos que más dinero podrían percibir. El Xeneize tiene a Leandro Paredes como número puesto en la Selección Argentina, además de Adam Bareiro y Ángel Romero, habituales convocados por Paraguay. Si los tres integran las listas definitivas, el club de la Ribera podría asegurarse un piso cercano a los 450 mil dólares.

River, en tanto, cuenta con una base todavía más amplia de futbolistas con presencia internacional. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez son habituales citados en sus respectivas selecciones y, de mantenerse esa tendencia, el Millonario podría superar los 900 mil dólares en ingresos mínimos.

La cifra incluso podría aumentar si algunas selecciones avanzan hasta las instancias decisivas. Por ejemplo, si la Selección Argentina alcanza nuevamente la final del Mundial, Boca y River sumarían un extra superior a los 240 mil dólares por cada jugador albiceleste que permanezca en competencia hasta el último partido.

Además, ambos gigantes del fútbol argentino tienen otros futbolistas incluidos en la prelista ampliada de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, aunque con menos posibilidades de meterse en la nómina definitiva. En River aparecen Santiago Beltrán, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno, mientras que en Boca figuran Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Los clubes argentinos que podrían recibir dinero de FIFA