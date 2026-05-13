miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Premio mundialista

Mundial 2026: cuánto dinero pueden recibir Boca, River y otros clubes argentinos por ceder jugadores

FIFA confirmó un millonario pago para los equipos que aporten futbolistas a la Copa del Mundo. Boca y River aparecen entre los más beneficiados por la cantidad de jugadores con chances de ser convocados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
stefano-di-carlo-gonzalo-montiel-claudio-tapia-leandro-paredes-y-juan-roman-riquelme_862x485

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y la FIFA continúa revelando detalles sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En las últimas horas, el organismo confirmó que los clubes recibirán cerca de 11 mil dólares por día por cada futbolista cedido a las selecciones nacionales durante la competencia.

Lee además
atencion, esta es la prelista de brasil para el mundial 2026: aparece neymar y hay varias sorpresas
Cuenta regresiva

Atención, esta es la prelista de Brasil para el Mundial 2026: aparece Neymar y hay varias sorpresas
las sorpresas de la prelista de scaloni para el mundial 2026: hay 55 nombres, y varios jugadores de boca y river
Oficial

Las sorpresas de la prelista de Scaloni para el Mundial 2026: hay 55 nombres, y varios jugadores de Boca y River

El programa de compensación económica contempla desde el inicio de la preparación hasta la finalización de la participación de cada seleccionado, por lo que los montos podrían crecer considerablemente según el rendimiento de cada equipo en el certamen.

En ese escenario, Boca y River aparecen como dos de los clubes argentinos que más dinero podrían percibir. El Xeneize tiene a Leandro Paredes como número puesto en la Selección Argentina, además de Adam Bareiro y Ángel Romero, habituales convocados por Paraguay. Si los tres integran las listas definitivas, el club de la Ribera podría asegurarse un piso cercano a los 450 mil dólares.

River, en tanto, cuenta con una base todavía más amplia de futbolistas con presencia internacional. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez son habituales citados en sus respectivas selecciones y, de mantenerse esa tendencia, el Millonario podría superar los 900 mil dólares en ingresos mínimos.

La cifra incluso podría aumentar si algunas selecciones avanzan hasta las instancias decisivas. Por ejemplo, si la Selección Argentina alcanza nuevamente la final del Mundial, Boca y River sumarían un extra superior a los 240 mil dólares por cada jugador albiceleste que permanezca en competencia hasta el último partido.

Además, ambos gigantes del fútbol argentino tienen otros futbolistas incluidos en la prelista ampliada de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, aunque con menos posibilidades de meterse en la nómina definitiva. En River aparecen Santiago Beltrán, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno, mientras que en Boca figuran Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Los clubes argentinos que podrían recibir dinero de FIFA

  • Boca: Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero.
  • River: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.
  • Rosario Central: Agustín Sández y Jaminton Campaz.
  • Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.
  • San Lorenzo: Orlando Gill.
  • Estudiantes: Fernando Muslera.
  • Lanús: José María Canale.
  • Independiente Rivadavia: Alex Arce.

Temas
Seguí leyendo

La sorpresiva declaración de Lionel Messi antes del Mundial: "Hay selecciones que llegan mejor que Argentina"

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" será el himno oficial del Mundial 2026 y así suena

El Estadio Azteca reabre y se transforma en símbolo urbano rumbo al Mundial 2026

Carlos Tevez puso fin a su aventura en Talleres tras la eliminación en el clásico cordobés

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

Piratazo en el Alberdi: Belgrano le ganó al Tatengue y es el primer semifinalista

Ex jugador y loco por San Lorenzo: quien era el hombre que murió electrocutado en Ullum

El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro en Marquesado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿un salvavidas para el bohemio? el dinero que podria ingresar por alan cantero desde peru
Reclamo internacional

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
Revuelo en un edificio

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Te Puede Interesar

Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.  
Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
El turismo minero que trajo la feria del sector realizada la semana pasada llevó la ocupación hotelera al 100% y generó un movimiento económico récord que superó ampliamente al de los últimos megaeventos deportivos realizados en San Juan.
Datos oficiales

El fuerte impacto del turismo minero: quintuplicó las ganancias del ultimo finde de megaeventos en San Juan

Uñac, desde el streaming, se lanzó como candidato a presidente y habló de respaldo de gente de peso
Peronismo nacional

Uñac, desde el streaming, se lanzó como candidato a presidente y habló de respaldo de "gente de peso"

Él es Juan Cruz Marinelli, esta imagen es cuando comenzó a ser investigado. Durante este debate, por pedido de la defensa, la prensa no pudo estar presente.
Tras idas y vueltas

Condenaron a un empleado judicial por fraude: fingió insania y recibió inhabilitación perpetua

Pintan nubes para el fin de semana: ¿reaparece la lluvia en San Juan?
Pronóstico fresco

Pintan nubes para el fin de semana: ¿reaparece la lluvia en San Juan?