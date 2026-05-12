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Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dio a conocer la medida de fuerza durante este martes. Qué dice el comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colectivos red tulum transporte san juan

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan informó que llevará adelante una retención de servicios por 24 horas en todas las empresas de transporte público de corta y media distancia de la provincia, luego de no llegar a un acuerdo con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

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A través de un comunicado difundido este martes 12 de mayo, el gremio explicó que la decisión fue tomada tras “fracasar la audiencia” realizada durante la jornada ante las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Según señalaron, el conflicto se originó por el “incumplimiento del acta acuerdo firmada y reconocida por A.T.A.P.”.

Desde la UTA advirtieron que, si las empresas no respetan y abonan lo acordado en el acta nacional firmada, la medida de fuerza comenzará a las 00 horas del jueves 14 de mayo y se extenderá durante toda la jornada, “sin asistencia a los lugares de trabajo”.

En el texto, el sindicato sostuvo que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y remarcó que “el salario de los trabajadores tiene carácter alimentario”. Además, responsabilizaron “a todos los actores responsables del transporte público de pasajeros” por la situación y por “alterar la paz social”.

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