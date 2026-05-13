Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.

Dos mujeres fueron detenidas tras intentar robar en un local de ropa céntrico, donde, tras ser descubiertas por los propietarios y encerradas, reaccionaron con extrema violencia, agrediendo a los dueños con un palo y arrojándoles la mercadería sustraída. El violento episodio quedó registrado en video y ocurrió este martes en la intersección de calles Rawson y Mitre, en Capital.

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Según trascendió, las sospechosas simulaban ser clientas e iban ocultando diversas prendas entre sus ropas. Tras pagar una parte mínima de lo seleccionado para no levantar sospechas, intentaron abandonar el local con el resto de la indumentaria sin abonar.

Al advertir la maniobra, los encargados del comercio actuaron con rapidez: cerraron la puerta de vidrio principal, dejando a las mujeres cautivas dentro del local mientras esperaban la llegada de la Policía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054518043380682840&partner=&hide_thread=false Furia y palazos en un local de ropa de Capital



Dos mecheras (de 31 y 28 años) fueron descubiertas robando en un comercio de Rawson y Mitre. Los dueños las encerraron para que no escapen y las mujeres reaccionaron a los golpes y con insultos. Terminaron detenidas. pic.twitter.com/aeWowzOZop — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2026

Al verse acorraladas, la situación escaló en violencia. Las mujeres comenzaron a insultar a los vendedores y a arrojarles las prendas de vestir a la cara. En medio de los gritos, una de las acusadas tomó un palo y agredió físicamente a los dueños del comercio, mientras ambas forcejeaban con la puerta para intentar huir.

Finalmente, personal policial llegó al lugar y detuvo a las sospechosas. Fueron identificadas como Rocío Florencia Echegaray (31) y Cintia Gimena Guardia Cabrera (28), ambas oriundas de Chimbas, quienes quedaron a disposición del sistema especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.