Con la vuelta de dos pesos pesados en duda, la posible formación de River para enfrentar a Central

River se enfrentará este sábado con Rosario Central por un lugar en la final del Torneo Apertura y la gran incógnita gira en torno a la presencia de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

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Esto se debe a que ambos jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina arrastran una sobrecarga muscular, aunque todo indica que finalmente podrán ser titulares. Todo se definiría en la práctica de este viernes por la tarde.

En caso de responder de manera positiva, tanto Acuña como Montiel podrían decir presente en el enfrentamiento clave con el "Canalla", mientras que si no se da este escenario serían reemplazados por el uruguayo Matías Viña y por Fabricio Bustos respectivamente.

En el arco del "Millonario" estará Santiago Beltrán, que con solo 21 años está teniendo un impresionante 2026 que incluso lo metió en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026.

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Con la incertidumbre de Acuña y Montiel, la zaga central de la defensa de River estará integrada por Lucas Martínez Quarta, quien anotó el 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final, y Lautaro River.

La mitad de la cancha contará con la presencia de Aníbal Moreno, que estará acompañado por Fausto Vera y Tomás Galván, mientras que más adelante como nexo con el ataque estará Santiago Lencina.

Finalmente, los delanteros de River para recibir a Rosario Central serían Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Este último se encargó de abrir el marcador ante Gimnasia La Plata con un verdadero golazo.

FUENTE: Agencia NA