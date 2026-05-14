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De San Juan a España: el sueño de Gael se hizo realidad y pudo cortarle el pelo a Julián Álvarez

El joven peluquero de 14 años emocionó a miles en redes sociales tras cumplir uno de sus mayores anhelos: conocer y atender al delantero campeón del mundo. La historia fue acompañada por el influencer sanjuanino Nachano y tuvo un final inolvidable. Las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
EL SUEÑO DE GAEL SE HIZO REAL 😭🇦🇷23 días.Un objetivo imposible.Y un viaje que jamás vamos a o

Lo que parecía un sueño imposible terminó convirtiéndose en una historia emocionante que cruzó continentes y conmovió a miles de personas en redes sociales. Después de 23 días de expectativa, ilusión y mucho esfuerzo, el joven peluquero Gael finalmente logró conocer y cortarle el pelo a Julián Álvarez en España.

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Con apenas 14 años, Gael vivió uno de los momentos más importantes de su vida junto a una de las máximas figuras de la Selección Argentina. Las imágenes del encuentro comenzaron a viralizarse este jueves y rápidamente generaron una ola de comentarios, mensajes de apoyo y emoción entre los usuarios.

La historia tomó fuerza gracias a los videos compartidos por el influencer sanjuanino Nachano, quien acompañó al adolescente durante toda la aventura y fue mostrando cada paso del viaje. Desde el inicio, la propuesta parecía una locura: viajar hasta Europa con el único objetivo de cumplir el sueño de Gael. Sin embargo, el desenlace terminó siendo perfecto.

“Gael pudo cortarle el pelo a Julián Álvarez en España”, publicaron emocionados en redes junto a las imágenes del esperado encuentro.

EL SUEÑO DE GAEL SE HIZO REAL 23 días.Un objetivo imposible.Y un viaje que jamás vamos a o (1)

Pero más allá del corte de pelo, lo que terminó conquistando a todos fue la emoción del joven y de su familia. La reacción de Gael al ver cumplido su sueño se volvió uno de los momentos más comentados y sensibles de la historia, dejando en claro que detrás de cada video viral también hay esfuerzo, perseverancia y emociones genuinas.

Las imágenes del encuentro:

EL SUEÑO DE GAEL SE HIZO REAL 23 días.Un objetivo imposible.Y un viaje que jamás vamos a o
EL SUEÑO DE GAEL SE HIZO REAL 23 días.Un objetivo imposible.Y un viaje que jamás vamos a o (3)

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