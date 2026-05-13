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Declaraciones

Diego Milito estalló contra la AFA tras la polémica eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

El presidente de Racing explotó tras la eliminación ante Rosario Central y aseguró que el fútbol argentino “está roto”. Además, felicitó al plantel y al cuerpo técnico pese a la derrota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diego milito

El presidente de Racing, Diego Milito, realizó durísimas declaraciones luego de la eliminación de su equipo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y remarcó que la “Academia” fue perjudicada por los fallos arbitrales en un partido cargado de polémica.

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Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto”, lanzó Milito tras la caída por 2 a 1 ante el “Canalla”, en un encuentro en el que Racing terminó con dos jugadores menos y quedó afuera del Torneo Apertura.

En la misma línea, el mandatario racinguista pidió una reacción dirigencial y sostuvo: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol”.

Más allá del enojo por el arbitraje, Milito también destacó la actuación del equipo dirigido por Gustavo Costas y bancó al grupo tras la eliminación: “Estoy orgulloso del plantel y del cuerpo técnico. Los felicito por el partido que hicieron”.

La bronca en Racing se originó por las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido, especialmente por las expulsiones que dejaron al conjunto de Avellaneda con nueve futbolistas en una instancia decisiva. Central aprovechó la superioridad numérica, se quedó con el triunfo y avanzó de ronda, mientras que la “Academia” cerró la noche con una fuerte denuncia pública de su presidente.

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