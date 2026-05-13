miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Sanjuanina

El puntero Del Bono recibe a Picón para seguir prendido en la cima: así va la fecha 9 del ascenso sanjuanino

Este fin de semana se disputará una nueva fecha del campeonato de la B local y ninguno quiere dejar pasar los puntos. El detalle de todos los partidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con Del Bono como gran protagonista y puntero firme de la Zona B con 24 unidades, este fin de semana la Divisional B de la Liga Sanjuanina volverá a tener acción con una novena fecha que promete partidos calientes en distintos puntos de la provincia. El conjunto bodeguero buscará seguir arriba y estirar su gran presente cuando reciba a Federico Picón, uno de los equipos que quiere dar el golpe y bajarle el ritmo al líder del ascenso sanjuanino.

Lee además
La familia del Club Juan B. Del Bono está lista para celebrar el primer centenario del club de sus amores. Fotos y video: Coco Porcel
Gran protagonista del fútbol sanjuanino

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada
¿scaloni durmio la siesta?: que dijo francisco alvarez cuando le preguntaron por la prelista de la seleccion
Mirá el video

¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección

El equipo de la Esquina Colorada llega como el gran animador del campeonato y cada fecha juega con la presión de defender la cima. Esta vez será local en su cancha y ante su gente, en un duelo que aparece como uno de los más atractivos del sábado. Del Bono sabe que ganar le permitirá sostenerse en lo más alto y seguir alimentando el sueño del regreso.

La programación comenzará el sábado, con los encuentros de Cuarta División desde las 14 y Primera División a partir de las 16:30. En Villa Obrera, Sportivo Punteto se medirá frente a Árbol Verde; mientras que Juventud Rivera será local de Recabarren en cancha de Rivera.

En Ullum, Juventud Ullunera recibirá a Defensores de Los Andes, buscando hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea. Otro de los encuentros atractivos será el que protagonizarán El Globo y Villa Hipódromo en cancha de El Globo, dos equipos necesitados de sumar para acomodarse en la tabla.

Además, Libertad Juvenil enfrentará a Huarpes FC en su estadio, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en esta parte del campeonato.

La fecha continuará el domingo con cuatro encuentros. En cancha de Rivera, Los Pumas chocará ante Centenario Olímpico; mientras que Villa Obrera será local frente a San Agustín en otro duelo que promete intensidad.

Por su parte, Juventud Unida recibirá a San Damián en cancha de Juventud Unida, con la obligación de hacerse fuerte de local. Finalmente, Aberastain cerrará la jornada enfrentando a U.V.C. Fiorito en Pocito, en un partido clave para las aspiraciones de ambos.

Así, la B local tendrá otro fin de semana cargado de fútbol, con Del Bono en el centro de la escena y todos persiguiendo al líder en una fecha que puede empezar a marcar tendencias en el campeonato de ascenso sanjuanino.

Así está la tabla de posiciones:

image

Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: los puntajes de los jugadores verdinegros en la eliminación ante Platense

San Juan Rugby Club jugará Superliga de Hockey en Rosario

San Juan se prepara para vivir el Desafío Punta Negra

Desde Al-Attiyah y Carlos Sainz hasta los hermanos Benavides: las estrellas que tendrá el Desafío Ruta 40 en San Juan

Mundial 2026: cuánto dinero pueden recibir Boca, River y otros clubes argentinos por ceder jugadores

Carlos Tevez puso fin a su aventura en Talleres tras la eliminación en el clásico cordobés

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

Piratazo en el Alberdi: Belgrano le ganó al Tatengue y es el primer semifinalista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin perdio por penales ante platense y se despidio de la copa argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior
Recital

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior

Antonio Ceferino Silva en la audiencia de este martes.
Homicida sin control

Fue condenado por matar al volante, volvió a manejar pese a que no podía y quedó detenido

Te Puede Interesar

Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen
Datos de abril

Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla
Preocupación

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

YPF confirmó otro aumento en los combustibles y alargó el congelamiento por 45 días más
Energía

YPF confirmó otro aumento en los combustibles y alargó el congelamiento por 45 días más

De un solo tirón, el Consejo de la Magistratura cubrirá las dos vacantes de la Cámara de Paz Letrada
Justicia sanjuanina

De un solo tirón, el Consejo de la Magistratura cubrirá las dos vacantes de la Cámara de Paz Letrada