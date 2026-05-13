El puntero Del Bono recibe a Picón para seguir prendido en la cima: así va la fecha 9 del ascenso sanjuanino

Con Del Bono como gran protagonista y puntero firme de la Zona B con 24 unidades, este fin de semana la Divisional B de la Liga Sanjuanina volverá a tener acción con una novena fecha que promete partidos calientes en distintos puntos de la provincia. El conjunto bodeguero buscará seguir arriba y estirar su gran presente cuando reciba a Federico Picón, uno de los equipos que quiere dar el golpe y bajarle el ritmo al líder del ascenso sanjuanino.

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Gran protagonista del fútbol sanjuanino ¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

El equipo de la Esquina Colorada llega como el gran animador del campeonato y cada fecha juega con la presión de defender la cima. Esta vez será local en su cancha y ante su gente, en un duelo que aparece como uno de los más atractivos del sábado. Del Bono sabe que ganar le permitirá sostenerse en lo más alto y seguir alimentando el sueño del regreso.

La programación comenzará el sábado, con los encuentros de Cuarta División desde las 14 y Primera División a partir de las 16:30. En Villa Obrera, Sportivo Punteto se medirá frente a Árbol Verde; mientras que Juventud Rivera será local de Recabarren en cancha de Rivera.

En Ullum, Juventud Ullunera recibirá a Defensores de Los Andes, buscando hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea. Otro de los encuentros atractivos será el que protagonizarán El Globo y Villa Hipódromo en cancha de El Globo, dos equipos necesitados de sumar para acomodarse en la tabla.

Además, Libertad Juvenil enfrentará a Huarpes FC en su estadio, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en esta parte del campeonato.

La fecha continuará el domingo con cuatro encuentros. En cancha de Rivera, Los Pumas chocará ante Centenario Olímpico; mientras que Villa Obrera será local frente a San Agustín en otro duelo que promete intensidad.

Por su parte, Juventud Unida recibirá a San Damián en cancha de Juventud Unida, con la obligación de hacerse fuerte de local. Finalmente, Aberastain cerrará la jornada enfrentando a U.V.C. Fiorito en Pocito, en un partido clave para las aspiraciones de ambos.

Así, la B local tendrá otro fin de semana cargado de fútbol, con Del Bono en el centro de la escena y todos persiguiendo al líder en una fecha que puede empezar a marcar tendencias en el campeonato de ascenso sanjuanino.

Así está la tabla de posiciones: