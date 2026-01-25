¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

En la intersección de Balcarce y Centenario, dentro del territorio donde la emblemática Esquina Colorada tiene una infinidad de historias para contar, el Club Sportivo Juan B. Del Bono asoma como un monumento viviente a la pasión . Este 28 de enero, el "Bodeguero" alcanza su primer centenario, cien años de una película que nació entre la frescura de los viñedos y que hoy late con el vigor y el sentimiento de una familia inquebrantable .

Hay que remontarse a los primeros días de 1926 , cuando el sol de enero castigaba con la misma intensidad que hoy – o tal tal vez un poco menos porque el cambio climático ha hecho que se sienta más picantito en estos tiempos-. En aquel entonces, la vida en San Juan giraba mucho en torno a la vitivinicultura y fue un grupo de obreros de la bodega de la zona quienes, movidos por el deseo de tener un espacio propio para despuntar el vicio que ya generaba el fútbol, le acercaron al patrón la inquietud que tenían: fundar un club.

Juan Bartolomé Del Bono, uno de los bodegueros más importantes de la época, escuchó el pedido y actuó con suma generosidad. Les regaló a sus trabajadores los terrenos donde hoy se asienta la cancha y, al momento de bautizar el 28 de enero de 1926 la flamante institución, decidió rendirle tributo a su progenitor. Así nació el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono -sí, la B es de Bautista-.

Cuando llegó el momento de elegir los colores que representarían al nuevo club la bandera argentina facilitó mucho las cosas. El celeste y el blanco, según el relato transmitido a través de distintas generaciones, fueron elegidos por unanimidad.

Su primer presidente fue el sargento Segundo Romero, quien sentó las bases de un amor al club que ha perdurado a través del tiempo. Hoy, cien años después, la institución vive un hito histórico en su comisión directiva: por primera vez en un siglo, el cargo de presidente es ostentado por una mujer: Belén Atencio.

A lo largo de estas diez décadas -que se dice pronto-, han sido muchos los grandes futbolistas que portaron la "celeste y blanca" del Bodeguero. Enormes talentos que deleitaron a la parcialidad en La Esquina Colorada en distintas categorías y que llevaron el nombre del club a lo más alto del fútbol regional. Son tantos los nombres propios que hicieron grande a la institución, que resulta imposible citarlos a todos, y dejar a uno solo fuera sería una injusticia que la memoria no se quiere permitir.

Sentimiento de familia

La fidelidad es la seña de identidad de la hinchada de Del Bono. Es considerada una de las más seguidoras y pasionales del fútbol cuyano. El "pueblo bodeguero" ha sabido mantener vivo el club incluso en los momentos más difíciles, en descensos que dolieron, pero que fueron cicatrizando gracias al sentimiento por esta camiseta. Para el hincha, Del Bono no es solo un resultado el domingo; es el lugar donde el abuelo llevó al padre y el padre llevó al hijo. Incluso hubo postales en las que tres o más generaciones se llenaron la garganta de gol en el mismo momento, sentados en la misma tribuna. Del Bono es un escenario donde las sonrisas cobijan gustosamente lágrimas de turno. Donde todas las manos unidas han permitido hacer realidad reformas que han mantenido la institución de pie y con una cara muy bonita en este centenario.

El sentimiento de familia se palpa en cada rincón de sus instalaciones. Nadie puede discutir que el fútbol es el corazón que late con más fuerza, pero este club también ha sido y es un refugio para diversas disciplinas. Generaciones enteras de sanjuaninos han pasado por sus canchas practicando vóley, fútbol sala y básquet, convirtiendo a la institución en un pilar social fundamental para los vecinos de Rivadavia.

Una fiesta para el siglo

Para celebrar este centenario, la sede del club se vestirá de gala el próximo miércoles 28 de enero. Se espera una verdadera multitud en lo que promete ser una fiesta inolvidable, una noche donde los recuerdos de memorias más longevas se mezclarán con los sueños de las categorías infantiles. La energía de El Yeyo y el ritmo de Shica Kumbia pondrán el broche de oro a una jornada que quedará grabada en las páginas doradas de la institución.

Del Bono se instalará en sus cien años más arraigado que nunca a su tierra. Entre el aroma de los antiguos toneles que aún pulula y el grito de gol que resuena en la Esquina Colorada, el club de los obreros, el club de la familia, el club centenario, sigue demostrando que algunas pasiones son, sencillamente, eternas.