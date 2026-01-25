domingo 25 de enero 2026

Inolvidable

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

Luego de que el futbolista con presente en Alianza Lima cumpliera el sueño del pibe e intercambiara camiseta con el GOAT, tanto el club como sus familiares y amigos se mostraron felices. A través de las redes sociales, sus allegados compartieron el orgullo por lo sucedido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Pasaron las horas del soñado encuentro del futbolista sanjuanino Alan Cantero con Lionel Messi, pero el recuerdo será para siempre. Es por ello que el protagonista y su entorno decidieron inmortalizar el momentazo compartiendo las imágenes de lo sucedido, a través de las redes sociales. Emocionados, replicaron el impensado crossover con el GOAT.

image

Es que el jugador que se forjó en Sportivo Peñarol y hoy atraviesa el mejor momento de su carrera en Alianza Lima, de Perú, enfrentó al Inter Miami del campeón del mundo y, cuando terminó el partido, aprovechó la oportunidad para decirle lo mucho que lo admiraba e intercambió camiseta con él. Las imágenes rápidamente trascendieron, al igual que su historia y el tatuaje que da fe de su fanatismo por el Diez.

Horas más tarde, en las redes del club peruano que derrotó a Las Garzas por 3 a 0, publicaron fotos del emotivo momento para el sanjuanino y fue el propio Cantero quien, mediante su Instagram, reposteó las reacciones de sus allegados. Uno de ellos fue su novia, quien se mostró orgullosa. "Mi novio abrazando a Messi y le cambió la camiseta", publicó. A lo que Cantero respondió: "Una locura".

Captura de pantalla 2026-01-25 100944

En la previa del amistoso, Tiempo de San Juan había remarcado un detalle que hacía prever un escenario soñado, pues el sanjuanino aparecía como la figura del equipo y, por tanto, protagonizaba una misma gráfica con Messi. Lo lindo y mágico del fútbol fue que, al final, el ex bohemio cumpliría verdaderamente su sueño conociendo al mejor de todos e intercambiando casaca.

Captura de pantalla 2026-01-25 100922
