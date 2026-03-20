Tobías Martínez vuelve a escena en La Plata y quiere ser protagonista en el TC Pick Up

Este fin de semana, el autódromo Roberto Mouras será el escenario de la segunda fecha del campeonato de TC Pick Up , con el regreso de Tobías Martínez , quien volverá a subirse a la Chevrolet S10 del equipo Rus Med Team tras ausentarse en el inicio de la temporada.

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El piloto sanjuanino afrontará su 19° participación dentro de la categoría de camionetas, donde hasta el momento su mejor resultado ha sido una victoria en series. Con experiencia acumulada y un presente competitivo, Martínez buscará dar un salto de calidad en un circuito que suele ofrecer carreras intensas y estratégicas.

La actividad en pista comenzará el sábado con el primer entrenamiento a las 9:10, seguido por la segunda tanda desde las 12:15, con transmisión en vivo de El Nueve. Más tarde, a partir de las 16:12, se disputará la clasificación, que también podrá verse por el mismo canal y la plataforma Motor Play.

El domingo se pondrá en marcha la acción definitiva con las dos series, pactadas a cinco vueltas, que se correrán a las 11:00 y 11:25. La final, en tanto, comenzará a las 13:10 y tendrá una extensión de 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.

Martínez llega con ritmo y confianza gracias a su desempeño en el Turismo Carretera, donde también compite con el Rus Med. En ese ámbito, viene de lograr un cuarto puesto en la fecha disputada en El Calafate, mientras que en Viedma había cruzado la meta en el noveno lugar, aunque una sanción posterior lo relegó al 29° puesto en el clasificador final.

Estos resultados lo posicionan 12° en el campeonato, reflejando una performance en crecimiento que intentará trasladar ahora a la TC Pick Up. El desafío en La Plata será claro: recuperar terreno desde su regreso y meterse en la pelea grande.