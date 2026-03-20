viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

Tobías Martínez vuelve a escena en La Plata y quiere ser protagonista en el TC Pick Up

El sanjuanino retoma la actividad en la segunda fecha del campeonato con la Chevrolet S10 del Rus Med. Llega en buen momento deportivo y buscará capitalizarlo en el Mouras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este fin de semana, el autódromo Roberto Mouras será el escenario de la segunda fecha del campeonato de TC Pick Up, con el regreso de Tobías Martínez, quien volverá a subirse a la Chevrolet S10 del equipo Rus Med Team tras ausentarse en el inicio de la temporada.

Lee además
durisima sancion para tobias martinez en rio negro: bajo al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa
Turismo Carretera

Durísima sanción para Tobías Martínez en Río Negro: bajó al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa
los dos futbolistas que sumo scaloni a la ultima lista de la seleccion argentina antes del mundial
De último momento

Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la última lista de la selección argentina antes del Mundial

El piloto sanjuanino afrontará su 19° participación dentro de la categoría de camionetas, donde hasta el momento su mejor resultado ha sido una victoria en series. Con experiencia acumulada y un presente competitivo, Martínez buscará dar un salto de calidad en un circuito que suele ofrecer carreras intensas y estratégicas.

La actividad en pista comenzará el sábado con el primer entrenamiento a las 9:10, seguido por la segunda tanda desde las 12:15, con transmisión en vivo de El Nueve. Más tarde, a partir de las 16:12, se disputará la clasificación, que también podrá verse por el mismo canal y la plataforma Motor Play.

El domingo se pondrá en marcha la acción definitiva con las dos series, pactadas a cinco vueltas, que se correrán a las 11:00 y 11:25. La final, en tanto, comenzará a las 13:10 y tendrá una extensión de 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.

Martínez llega con ritmo y confianza gracias a su desempeño en el Turismo Carretera, donde también compite con el Rus Med. En ese ámbito, viene de lograr un cuarto puesto en la fecha disputada en El Calafate, mientras que en Viedma había cruzado la meta en el noveno lugar, aunque una sanción posterior lo relegó al 29° puesto en el clasificador final.

Estos resultados lo posicionan 12° en el campeonato, reflejando una performance en crecimiento que intentará trasladar ahora a la TC Pick Up. El desafío en La Plata será claro: recuperar terreno desde su regreso y meterse en la pelea grande.

Temas
Seguí leyendo

Hockey sobre césped, vóley y waterpolo en el Dique Punta Negra, las cargada agenda deportiva para este finde largo en San Juan

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

La AFA, sede de otro escándalo: el árbitro Lobo Medina, en la mira por manipulación de resultados

Ejecutaron en público a un luchador iraní de 19 años: era medallista y su caso sacude al deporte mundial

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

¿Argentina es bicampeón de la Finalíssima? Qué dijo la CONMEBOL

De San Juan a la albiceleste: dos jugadores de Universitario fueron convocados a Los Pumitas M18

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el semillero sanjuanino, en los ojos de river: la revolucionaria visita del millo y que buscan de las nuevas promesas video
Oportunidad

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan
En las redes

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
 La ampliación de la línea de 500 kV en San Juan enfrenta intereses cruzados entre inversión privada, control provincial y acceso al sistema eléctrico.
Minería y energía

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

El Acueducto Gran Tulum, obra clave para los sanjuaninos, en medio de una investigación por los caños.
Investigación

Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo
En Rawson

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año
Relevamiento

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año