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Turismo entre cerros

La emblemática hostería en un impresionante paisaje de San Juan, a punto de despertar

El ministro de Turismo, Guido Romero, confirmó que el proceso administrativo está avanzado y que el histórico edificio de la Quebrada de Zonda ya está en condiciones de ser concesionado, para volver a ser un punto de encuentro especial de las tardes sanjuaninas. Las fechas.

Por Miriam Walter
Así quedó la icónica Hostería de Zonda por dentro. En Turismo dicen que está todo listo para buscarle concesionario para que empiece en breve a prestar servicios al turista y al sanjuanino, en una experiencia única entre cerros y verde.&nbsp;

Así quedó la icónica Hostería de Zonda por dentro. En Turismo dicen que está todo listo para buscarle concesionario para que empiece en breve a prestar servicios al turista y al sanjuanino, en una experiencia única entre cerros y verde. 

La emblemática Hostería Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el corazón de la Quebrada de Zonda, uno de los paisajes más impresionantes y queridos de San Juan, está en la etapa final de un proceso que promete devolverle su antiguo esplendor. Tras años de espera, este refugio arquitectónico y natural está a punto de renacer para recibir nuevamente a los sanjuaninos y turistas, quienes sueñan con disfrutar de un desayuno o merienda con exquisiteces frente a los cerros.

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El avance de este proyecto se da por dos ejes: la renovación de la infraestructura que ya fue finalizada en diciembre, dejando al edificio pipi cucú; y el proceso administrativo para conseguir un concesionario que la explote para que pueda reabrir y prestar servicios gastronómicos de calidad a sanjuaninos y turistas. En el Ministerio de Turismo ven en la reactivación de la confitería como un paso clave para el desarrollo del turismo a gran escala. El ministro Guido Romero confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que el trámite para la concesión del lugar está a punto de lanzarse. Para la concesión, el Gobierno de San Juan debe convocar a interesados mediante una licitación pública.

Romero destacó sobre el estado del proyecto que la hostería de Zonda también está avanzado. "Ya se terminaron las obras. Esperamos ahora que pronto Infraestructura nos entregue la obra en condiciones, con la puesta en valor, ya se ha puesto un baño para personas con discapacidad, se ha refaccionado todo lo que es la cocina, todo para poder concesionarlo y que esté en condiciones". Agregó que "el inmueble se ha mejorado a través del Ministerio de Infraestructura y está está en condiciones. Esperamos en la primera quincena de abril tener novedades". Si se abre la convocatoria en abril se podría reabrir para disfrutar a pleno de un cafecito mirando la montaña en la próxima temporada otoño-invierno.

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Las obras que recuperaron el emblema

La restauración de la hostería fue el resultado de una intervención integral que no se limitó a arreglos superficiales, sino que buscó una puesta en valor definitiva y respetuosa de su carácter histórico. En el interior del edificio se llevó a cabo una renovación total que incluyó la colocación de pisos de porcelanato y una pintura completa de todos los ambientes, además de un tratamiento estético con piedra en sectores específicos que resalta el área central circular del edificio. Uno de los puntos más importantes, la cocina, fue rediseñada para ser funcional y moderna, incorporando un sector exclusivo para la elaboración de alimentos sin TACC y áreas de servicio optimizadas.

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En lo que respecta a la estructura externa, se ejecutó un nuevo muro que reemplazó las partes deterioradas, manteniendo siempre como eje el volumen circular que es el rasgo más distintivo de la hostería. Este cerramiento fue revestido con piedra similar a la del cerro, logrando que el edificio se integre visualmente con el paisaje natural de la quebrada. Asimismo, se realizó una reparación profunda de los techos con tejas, reutilizando las piezas originales y reforzando la estructura con una nueva cintura estructural para resolver problemas históricos de humedad y filtraciones.

La intervención también puso el foco en la preservación del patrimonio y la accesibilidad. Se restauraron las carpinterías originales siempre que fue posible y se instaló un núcleo sanitario completamente nuevo que incluye un baño accesible para personas con discapacidad. A esto se sumó la renovación total de las instalaciones eléctricas, de gas y sanitarias, incluyendo un nuevo sistema de bombas y tanques para garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios. Con estas mejoras, el edificio no solo recuperó su belleza arquitectónica, sino que también garantiza condiciones modernas de seguridad y comodidad para sus futuros visitantes.

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