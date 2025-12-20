sábado 20 de diciembre 2025

Emblemático espacio

Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor

Una intervención integral transformó el icónico edificio circular, integrándolo al paisaje y modernizando sus servicios para consolidarlo como el corazón turístico de Zonda. Te mostramos antes que nadie cómo va quedando.

Por Miriam Walter
La histórica Hostería Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el corazón del Parque Quebrada de Zonda, atraviesa una transformación que devuelve a San Juan uno de sus tesoros arquitectónicos más queridos. Esta intervención integral, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, no solo buscó mejorar la funcionalidad y seguridad del edificio, sino también realizar una puesta en valor que respeta su carácter histórico y su integración con el majestuoso entorno natural. La primera etapa de estas obras, que se inició en febrero e incluyó tareas de demolición y reconstrucción, se encuentra prácticamente finalizada, dejando el camino preparado para una futura expansión que sumará terrazas y nuevos espacios de sombra al circuito del parque, según adelantaron fuentes oficiales a TIEMPO DE SAN JUAN.

El proyecto, que surge de un esfuerzo interministerial y sigue las pautas para su futura declaración como patrimonio, deja atrás las reparaciones parciales para consolidar un punto estratégico del turismo sanjuanino. Con esta obra, la Hostería de Zonda no solo recupera su estructura, sino que recobra su alma como el escenario ideal para compartir un momento único frente a la montaña.

Así, el edificio luce hoy una estética renovada que rinde homenaje a su ubicación geográfica mediante el uso de revestimientos de piedra similares a los del cerro, lo que permite una integración visual perfecta entre la construcción y el paisaje. Este criterio de diseño se aplicó especialmente en el volumen circular, rasgo distintivo de la hostería, y se replicó en sectores internos para generar una sensación de continuidad. En cuanto a su estructura exterior, se repararon integralmente los techos reutilizando las tejas originales y se incorporó una nueva cintura estructural, solucionando así problemas históricos de humedad que afectaban las instalaciones.

En el interior, la hostería está pensada para ofrecer una experiencia gastronómica de calidad en un ambiente confortable. Se colocaron nuevos pisos de porcelanato y se realizó un tratamiento estético con piedra en el área central circular, resaltando la belleza del diseño original. Para quienes buscan disfrutar de "cositas ricas" entre las montañas, la cocina ha sido renovada por completo bajo criterios modernos y funcionales, incluyendo ahora un sector específico para la elaboración de alimentos sin TACC, nuevos depósitos protegidos de la humedad y accesos exclusivos para carga y descarga que no interfieren con el público.

La recuperación del patrimonio fue un eje central, logrando la restauración de las carpinterías originales siempre que su estado lo permitió, y reemplazando con réplicas exactas aquellas piezas que presentaban un deterioro irreversible. Incluso el histórico cartel de la hostería fue intervenido bajo estrictos criterios patrimoniales para preservar su esencia. Por otro lado, la seguridad y la comodidad de los visitantes están garantizadas gracias a la renovación total de las instalaciones de gas, electricidad y sanitarios, sumado a la construcción de una sala de máquinas cerrada para los sistemas de bombeo.

Finalmente, esta nueva etapa de la hostería destaca por su compromiso con la accesibilidad universal, incorporando rampas, señalética adecuada y un núcleo sanitario diseñado específicamente para personas con discapacidad.

