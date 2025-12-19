viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería

Con datos acumulados a noviembre, San Juan muestra un crecimiento interanual del 24,2% y consolida a la minería como el principal motor de ingreso de divisas.

Por Elizabeth Pérez
La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.

A días de terminar el año, la minería vuelve a mostrar su peso específico en la economía sanjuanina. Con cifras oficiales correspondientes a los primeros once meses de 2025, San Juan se encamina al cierre del año con exportaciones mineras que superan los 1.600 millones de dólares.

Lee además
las exportaciones mineras del pais crecieron mas del 30% en los ultimos 9 meses, con san juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Se trata de un desempeño que la consolida como una de las principales provincias exportadoras del país y ratifica el rol estratégico del sector en la generación de divisas, tal como vino sucediendo a lo largo de los últimos años. El oro en primer lugar, y las cales son los principales productos que empujaron a lo largo del año las exportaciones sanjuaninas.

Según el Informe Mensual del Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, elaborado por el Ministerio de Economía a través de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera y la Subsecretaría de Desarrollo Minero, entre enero y noviembre de 2025 San Juan exportó minerales por un total de 1.612 millones de dólares.

Eso implica que ha crecido un 24,2% respecto del mismo período de 2024, cuando las ventas al exterior habían alcanzado los 1.297 millones de dólares.

image

Este desempeño no solo refleja un crecimiento sostenido, sino también un mayor peso de la minería dentro de la propia estructura exportadora provincial. En el acumulado de los primeros once meses del año, el sector explicó el 85,4% de las exportaciones totales de San Juan, superando el 80,5% registrado en igual lapso del año pasado.

Cifras del penúltimo mes del año

En el análisis puntual de noviembre de 2025, la provincia registró exportaciones mineras por 133 millones de dólares. Si bien el dato muestra una caída interanual del 10,4% respecto a noviembre de 2024, la participación de la minería dentro del total exportado por San Juan volvió a incrementarse, al representar el 86,7% de las ventas externas provinciales, frente al 85,7% del año anterior.

En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el oro continúa siendo el producto dominante, con el 97,4% de las exportaciones mineras provinciales en noviembre, seguido por la plata, que explicó el 1,8%.

El contexto nacional

image

A nivel país, el sector minero también exhibe una dinámica de crecimiento. En los primeros once meses de 2025, Argentina exportó minerales por 5.406 millones de dólares, lo que implica un crecimiento acumulado del 30,7% interanual. En noviembre, el total nacional alcanzó los 519 millones de dólares, con una leve baja del 0,2% respecto del mismo mes del año pasado.

image

El informe oficial señala como siempre que la concentración se da en un puñado de cinco provincias: el 98,4% de las exportaciones mineras acumuladas se explican en Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. Santa Cruz lidera el ranking con el 38,9% de participación (2.104 millones de dólares), mientras que San Juan se consolida como la segunda provincia exportadora de minerales del país.

En este escenario, el desempeño sanjuanino acompaña la tendencia nacional y reafirma el papel de la minería como uno de los ejes centrales de la economía provincial, en el tramo final de un año que vuelve a dejar números fuertes para el sector.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

¡Y cómo le va!: secretos para preparar un delicioso clericó en estas Fiestas

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Te Puede Interesar

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.
Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas
Judiciales

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería