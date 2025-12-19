San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.

A días de terminar el año, la minería vuelve a mostrar su peso específico en la economía sanjuanina. Con cifras oficiales correspondientes a los primeros once meses de 2025, San Juan se encamina al cierre del año con exportaciones mineras que superan los 1.600 millones de dólares.

En alza Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

Se trata de un desempeño que la consolida como una de las principales provincias exportadoras del país y ratifica el rol estratégico del sector en la generación de divisas, tal como vino sucediendo a lo largo de los últimos años. El oro en primer lugar, y las cales son los principales productos que empujaron a lo largo del año las exportaciones sanjuaninas.

Según el Informe Mensual del Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, elaborado por el Ministerio de Economía a través de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera y la Subsecretaría de Desarrollo Minero, entre enero y noviembre de 2025 San Juan exportó minerales por un total de 1.612 millones de dólares.

Eso implica que ha crecido un 24,2% respecto del mismo período de 2024, cuando las ventas al exterior habían alcanzado los 1.297 millones de dólares.

image

Este desempeño no solo refleja un crecimiento sostenido, sino también un mayor peso de la minería dentro de la propia estructura exportadora provincial. En el acumulado de los primeros once meses del año, el sector explicó el 85,4% de las exportaciones totales de San Juan, superando el 80,5% registrado en igual lapso del año pasado.

Cifras del penúltimo mes del año

En el análisis puntual de noviembre de 2025, la provincia registró exportaciones mineras por 133 millones de dólares. Si bien el dato muestra una caída interanual del 10,4% respecto a noviembre de 2024, la participación de la minería dentro del total exportado por San Juan volvió a incrementarse, al representar el 86,7% de las ventas externas provinciales, frente al 85,7% del año anterior.

En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el oro continúa siendo el producto dominante, con el 97,4% de las exportaciones mineras provinciales en noviembre, seguido por la plata, que explicó el 1,8%.

El contexto nacional

image

A nivel país, el sector minero también exhibe una dinámica de crecimiento. En los primeros once meses de 2025, Argentina exportó minerales por 5.406 millones de dólares, lo que implica un crecimiento acumulado del 30,7% interanual. En noviembre, el total nacional alcanzó los 519 millones de dólares, con una leve baja del 0,2% respecto del mismo mes del año pasado.

image

El informe oficial señala como siempre que la concentración se da en un puñado de cinco provincias: el 98,4% de las exportaciones mineras acumuladas se explican en Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. Santa Cruz lidera el ranking con el 38,9% de participación (2.104 millones de dólares), mientras que San Juan se consolida como la segunda provincia exportadora de minerales del país.

En este escenario, el desempeño sanjuanino acompaña la tendencia nacional y reafirma el papel de la minería como uno de los ejes centrales de la economía provincial, en el tramo final de un año que vuelve a dejar números fuertes para el sector.