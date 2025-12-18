Una pieza de la columna vertebral dejó San Martín y ya firmó para otro equipo del ascenso

San Martín dejó atrás el dolor del descenso y ya piensa en los próximos objetivos. Si bien el equipo está de licencia y se vuelven a ver las caras los primeros días de enero, el mercado de pases comienza a moverse y ya se empiezan a notar las ausencias. Un jugador de la columna vertebral dejó Concepción y estampó la firma para un equipo del ascenso. ¿De quién se trata?

Luciano Recalde (30) firmó en las últimas horas y se convirtió en el nuevo refuerzo de Quilmes para el campeonato del ascenso que arrancaría en febrero. El central se había ganado su lugar en el plantel y su salida dejará dudas para Ariel Martos, que tendrá que ponerse a ver la plantilla de posibles sucesores.

Vamos nosotros ! +3 @casanmartinsj El defensor central se fue libre del Verdinegro y continuará su carrera en el cervecero, otro equipo que peleará con San Martín su regreso a la categoría máxima. Embed - Quilmes Atlético Club on Instagram: " , El defensor de 30 años firmó contrato con el Cervecero hasta diciembre de 2026. Llega en condición de libre tras su paso por San Martin de San Juan. ¡Bienvenido al Decano del Fútbol Argentino, Luciano! " View this post on Instagram

Temas San Martín