jueves 18 de diciembre 2025

¿Quién es?

Una pieza de la columna vertebral dejó San Martín y ya firmó para otro equipo del ascenso

El jugador apareció en las redes firmando un nuevo contrato. Jugará el próximo año buscando llegar a Primera División.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todos juntos ☘️🟢⚫@casanmartinsj

San Martín dejó atrás el dolor del descenso y ya piensa en los próximos objetivos. Si bien el equipo está de licencia y se vuelven a ver las caras los primeros días de enero, el mercado de pases comienza a moverse y ya se empiezan a notar las ausencias. Un jugador de la columna vertebral dejó Concepción y estampó la firma para un equipo del ascenso. ¿De quién se trata?

Luciano Recalde (30) firmó en las últimas horas y se convirtió en el nuevo refuerzo de Quilmes para el campeonato del ascenso que arrancaría en febrero. El central se había ganado su lugar en el plantel y su salida dejará dudas para Ariel Martos, que tendrá que ponerse a ver la plantilla de posibles sucesores.

Vamos nosotros ! +3 @casanmartinsj

El defensor central se fue libre del Verdinegro y continuará su carrera en el cervecero, otro equipo que peleará con San Martín su regreso a la categoría máxima.

