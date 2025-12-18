Video: Lionel Messi habló en hindú y saludó a la Diosa Durga en su visita a la India

Tras su presencia en el Estadio Salt Lake, en Calcuta, que terminó con caos entre el público y destrozos de las propias instalaciones del recinto, Lionel Messi dio un paseo por Vantara, un centro de rescate y rehabilitación para animales salvajes.

Allí, luego de observar de primera mano a leones, tigres, elefantes y más, el rosarino vivió un momento que se volvió viral. Leo fue parte de un ritual sagrado que se realizó y en donde se animó a decir unas palabras en idioma hindú.

Messi y su "Jai Mata Di" que se volvió viral

Acostumbrados a ver a un Lionel Messi introvertido y más callado, la frase que se animó a decir el futbolista causó sorpresa. Y, en el público hindú, admiración. "En mil años no me hubiera imaginado a Messi diciendo 'Jai Mata Di'. Dios santo", dijo un usuario en X, totalmente emocionado por ver al jugador allí.

En efecto, Leo dijo "Jai Mata Di" en el marco de un sagrado ritual que se hizo en Vantara y en el que se reverencia a la diosa Mawata. "Jai Mata Di" significa "Salve Madre Divina", y Messi la pronunció frente a la imagen de la diosa.

Tras su gira por India, el campeón del Mundo dedicó en mensaje en sus redes sociales: "Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por la hospitalidad y todas las muestras de amor. ¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!".