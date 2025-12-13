sábado 13 de diciembre 2025

Disturbios en Calcuta

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India

Las imágenes difundidas mostraron a seguidores derribando asientos plásticos y lanzando distintos objetos hacia el césped y la pista atlética. Varias personas treparon las vallas de seguridad, en un ambiente de creciente tensión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según reportó ANI, Messi, actual delantero del Inter Miami y campeón del mundo en 2022, acudió al coliseo para saludar a la multitud que había adquirido boletos cuyo precio máximo alcanzó las 12.000 rupias (poco más de 132 dólares). Sin embargo, la presencia del futbolista en el estadio se extendió apenas 20 minutos y estuvo acompañado en todo momento por un grupo numeroso de personas, lo que dificultó el contacto visual directo con los asistentes, develó The Guardian.

Como consecuencia, la policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta. Según informó The Tribune India, las autoridades atribuyeron la detención a una posible mala gestión que derivó en el descontento generalizado del público y el caos durante la presentación. La intervención policial tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad, donde Datta se encontraba para despedir a Messi y la delegación en su viaje a Hyderabad.

Las imágenes difundidas mostraron a seguidores derribando asientos plásticos y lanzando distintos objetos hacia el césped y la pista atlética. Varias personas treparon las vallas de seguridad, en un ambiente de creciente tensión. Un fanático entrevistado en el lugar expresó a ANI: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

La jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, lamentó los hechos y comunicó vía X (antes Twitter) su intención de activar una investigación interna. “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”, publicó Banerjee. Añadió que el comité designado “realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”.

La gira de Messi por India incluye etapas en Hyderabad, Mumbai y Delhi, con la agenda enfocada en actividades como clínicas juveniles, partidos de pádel, conciertos y el lanzamiento de iniciativas benéficas. El propio jugador inauguró de forma virtual una estatua de 21 metros de altura con su figura en la capital de Bengala Occidental durante la jornada.

En India subsiste una vibrante afición por el fútbol, especialmente en regiones como Bengala Occidental, Kerala y Goa, a pesar del predominio del cricket. Vale recordar que Diego Maradona visitó en dos ocasiones Calcuta y que, en 2017, inauguró una escultura propia con la Copa del Mundo en sus manos. Messi, por su parte, ya había jugado en el Salt Lake en 2011 durante un amistoso en el que Argentina derrotó 1-0 a Venezuela.

image

Las consecuencias del incidente en Calcuta profundizaron la controversia, y las autoridades indias comunicaron el inicio de una investigación formal tras los disturbios que desembocaron en la evacuación de Lionel Messi. La agencia EFE reportó que la crisis escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores. El evento se interrumpió a los 20 minutos luego de que se lanzaran objetos al campo y varios asistentes irrumpieran en el área de seguridad, lo que derivó en la retirada del futbolista bajo custodia policial.

La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, reiteró su consternación e informó que el comité encargado de esclarecer los hechos será presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray. Esta comisión buscará esclarecer responsabilidades ante los fallos de seguridad que pusieron en riesgo tanto a la estrella del Inter Miami como al público presente. A raíz del escándalo, el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional al denunciar presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto.

image

Antes de los incidentes en el Estadio Salt Lake, la llegada de Lionel Messi a India se vivió con muestras de entusiasmo por parte de miles de fanáticos. El astro argentino arribó el viernes a Calcuta acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez como parte del “GOAT Tour”, y fue recibido por una multitud en el aeropuerto. La gira, que se extiende por tres días, incluye visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi e inauguró su agenda con la develación de una estatua de 21 metros de altura en honor a Messi, obra que el propio futbolista siguió en remoto por razones de seguridad.

En esta primera jornada se sumaron otros homenajes, como la exposición de un mural y una réplica a tamaño real del jugador, además de una recreación de su casa en Miami. Entre los eventos previstos figuran encuentros con autoridades, incluida una reunión programada con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva.

Fuente: Infobae

