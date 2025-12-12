sábado 13 de diciembre 2025

Estados Unidos

Derrota de Trump en Miami: Después de casi 30 años eligieron alcaldesa demócrata

La ganadora de las elecciones en Miami, primera mujer en ocupar ese cargo, quiere frenar la movida antiinmigratoria de Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El triunfo electoral de Eileen Higgins, que se convirtió en la alcaldesa electa de Miami, anticipa un enfrentamiento con el gobernador Ron DeSantis por las políticas migratorias. En específico, la líder demócrata confirmó que intentará poner fin al programa 287(g), el acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Florida: el acuerdo con el ICE de DeSantis que Higgins quiere bloquear en Miami

En un comunicado oficial, Ron DeSantis instruyó en febrero de 2025 a diversas agencias estatales a firmar nuevos convenios 287(g) con el ICE.

Estos acuerdos habilitaron a agentes locales de diversas jurisdicciones a desempeñar funciones propias de oficiales federales.

La orden emitida por el gobernador Ron DeSantis en febrero instruyó a diversas agencias estatales a firmar nuevos convenios 287 (g) con el ICEAP foto/Rebecca Blackwell

El gobernador republicano argumentó que Florida se había convertido en un ejemplo para otros estados por su “colaboración con el gobierno federal” y celebró que más departamentos fueran entrenados y autorizados por el ICE.

La orden amplió la lista de organismos incorporados al esquema, desde la Florida Department of Law Enforcement hasta la Florida State Guard, así como también la Fish and Wildlife Conservation Commission.

Estos convenios redefinieron las atribuciones de los agentes estatales y otorgaron un nivel de derechos sin precedentes:

  • Interrogar a cualquier persona sospechada de ser extranjera sobre su permanencia legal.
  • Detener y arrestar a quienes intentaran entrar al país sin autorización, por tierra o por las aguas del estado.
  • Trasladar a detenidos de manera inmediata para su evaluación por autoridades migratorias.
  • Ejecutar órdenes de arresto federales vinculadas con violaciones migratorias.
  • Procesar y documentar a personas consideradas deportables mediante registros biométricos y declaraciones juradas.

Eileen Higgins busca frenar al ICE en Miami para proteger a los migrantes

Eileen Higgins llegó a la alcaldía con un mensaje que se convirtió en bandera de campaña: frenar lo que considera políticas inhumanas. En una entrevista con El País, antes del triunfo, explicó que se vive un clima de temor en los barrios de Miami, donde familias enteras viven con miedo a los operativos conjuntos entre la policía y el ICE.

Desde los años noventa, la alcaldía de Miami había estado exclusivamente en manos de líderes hispanos. Con su victoria, Higgins (que nació en Dayton, Ohio, y creció en Albuquerque, Nuevo México) se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo y en la primera persona no latina en hacerlo en casi tres décadas. Además, rompió el dominio republicano de las últimas décadas (el último demócrata había sido Xavier Suárez, destituido el 12 de marzo de 1998).

La flamante alcaldesa contó que, durante los últimos meses, se cruzó con residentes que “tenían lágrimas en los ojos” porque un familiar había sido llevado a centros como Alligator Alcatraz o porque desconocían el paradero de algún detenido.

Su crítica apuntó no solo DeSantis, sino también al presidente Donald Trump. En ese sentido, expresó que la administración federal instaló “un goteo de odio” que se filtró en la vida cotidiana de la ciudad.

Según remarcó, ese modelo convirtió a la inmigración en una herramienta política y dañó a las comunidades extranjeras. “Están hablando de nuestros vecinos como si fuesen menos que personas. No son criminales. Son parte de esta comunidad”, subrayó.

Asimismo, Higgins señaló que muchos que votaron por Trump en el pasado ahora “lamentan” haber apoyado medidas que pusieron en riesgo a sus propias familias.

La confrontación de Higgins con DeSantis por el programa 287(g)

Uno de los puntos más sensibles es el acuerdo 287(g) que la ciudad de Miami firmó en sintonía con la estrategia del gobernador. Higgins sostuvo que esa decisión fue un error, que intentará revertir desde su nuevo cargo.

En específico, se comprometió a “buscar la manera de salir de ese convenio”, dado que consideró que involucrar a la Policía municipal en tareas migratorias deteriora la confianza en los barrios y pone en riesgo la seguridad general.

Higgins también cuestionó la política estatal de construir centros de detención. El ejemplo que citó fue Alligator Alcatraz, que ha recibido múltiples denuncias por condiciones insalubres y torturas. “Construyeron jaulas para personas en vez de viviendas accesibles”, se quejó.

