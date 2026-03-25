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Tensión en Medio Oriente

El precio del petróleo se aleja de los US$100 el barril

Nuevas declaraciones con señales diálogo entre los gobiernos de Estados Unido e Irán alivian los mercados

Por Agencia NA
El conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo el precio de petróleo en todo el mundo.

El conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo el precio de petróleo en todo el mundo.

El precio del petróleo se aleja transitoriamente de los US$100 el barril, a partir de nuevas declaraciones que sugieren la existencia de diálogo entre Estados Unidos e Irán para una tregua en Medio Oriente.

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El Brent cotiza este miércoles a US$94,5 por barril, luego de haber rozado ayer los US$100, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Los vaivenes muestran la inestabilidad de la situación en la zona de conflicto y en particular el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

En el plano local, además de los combustibles, los productos derivados del petróleo empiezan a acusar el impacto de la suba de precios que atizará la inflación mensual.

FUENTE: Agencia NA

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