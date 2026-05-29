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Alarma

Un nuevo sitio web de la Casa Blanca compara a los inmigrantes con extraterrestres

El nuevo portal del gobierno de Trump utiliza estética de Hollywood y terminología de "abducciones" para deshumanizar a millones de personas y fomentar la delación ciudadana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un giro sin precedentes que mezcla la retórica política con la estética de la ciencia ficción, la Casa Blanca ha inaugurado el sitio web "Aliens.gov". El portal emplea una alegoría extraterrestre para referirse a la población inmigrante en Estados Unidos, utilizando frases como "caminan entre nosotros" y "viven en nuestros barrios" para describir lo que el gobierno denomina un "secreto celosamente guardado" durante décadas.

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Una estética de película para una realidad cruda

La página recibe al usuario con una estética que evoca las letras deslizantes de Star Wars y la tipografía verde fluorescente sobre fondo negro característica de Matrix. El texto asegura que los inmigrantes han llevado "existencias aparentemente humanas y normales", asistiendo a las mismas clases que los niños estadounidenses y comprando en sus tiendas, pero concluye con una advertencia tajante: "Ellos no pertenecen aquí”.

Delación ciudadana y "abducciones"

Más allá de la narrativa, el sitio funciona como una herramienta operativa de la administración de Donald Trump. Incluye un mapa interactivo de arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y un contador de "encuentros" que ya supera los 3,1 millones de casos.

Lo más alarmante para las organizaciones de derechos humanos es el apartado que permite a los usuarios reportar a "sospechosos aliens". Mediante un juego de palabras con el término legal alien (que significa tanto extranjero como alienígena), el portal indica: "Si ha presenciado una abducción alienígena, no se alarme. El alien está en buenas manos, lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen", en clara referencia a las deportaciones.

El costo humano de la deshumanización

Esta iniciativa se enmarca en un segundo mandato de Trump marcado por un aumento del 770% en los arrestos de extranjeros sin antecedentes penales y la duplicación de agentes de ICE, que han pasado de 10.000 a 22.000. Sin embargo, la "parodia" web contrasta con datos trágicos: desde enero de 2025, 51 personas han muerto bajo custodia de ICE, incluyendo 10 suicidios. Además, redadas violentas han cobrado la vida de ciudadanos estadounidenses, como Renee Good y Alex Pretti, lo que ha generado una ola de rechazo internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya ha advertido que demonizar colectivamente a los migrantes es "inhumano" y va en contra de los principios fundacionales de la nación. Mientras que la administración Biden había ordenado dejar de usar la palabra "alien" para preservar la dignidad humana, el gobierno actual ha decidido convertirla en el eje central de una plataforma que parece diseñada para convertir la crisis migratoria en un espectáculo de entretenimiento digital.

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