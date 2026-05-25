Afirman que el tiroteo del sábado cerca de la Casa Blanca fue otro intento de asesinato a Trump

Un documento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) describe el tiroteo del sábado cerca de la Casa Blanca como otro intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, según un informe de ABC News publicado este lunes.

Estados Unidos Video: así fue el momento del tiroteo en la Casa Blanca que dejó un muerto

El documento se presentó mientras la administración Trump renovaba su presión para que un juez federal levantara la orden judicial que bloqueaba la construcción del salón de baile propuesto para la Casa Blanca.

Según el Servicio Secreto, agentes dispararon y mataron a un hombre armado que abrió fuego en un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Un transeúnte también resultó herido por los disparos. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington identificó al sospechoso como Nasire Best, de 21 años y residente de Dundalk, Maryland.

ABC News informó que el documento, firmado por el fiscal general adjunto Stanley Woodward, describe el incidente como otro intento de asesinato contra Trump y argumenta que el salón de baile propuesto proporcionaría un lugar más seguro para los grandes eventos que actualmente se celebran en estructuras temporales en el jardín sur de la Casa Blanca.