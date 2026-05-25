Irán admitió negociaciones con Estados Unidos, pero descartó un acuerdo inmediato

El Gobierno de Irán reconoció este lunes avances en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto bélico en Medio Oriente , aunque aclaró que todavía no existe un entendimiento inminente debido a las diferencias persistentes entre ambas partes.

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“ Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente ”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei .

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que las conversaciones se concentran actualmente en el cese de la guerra y no en el programa nuclear iraní, tema que, según explicó, será debatido en una etapa posterior.

Según informó DW, Teherán prevé que la cuestión nuclear sea tratada dentro de un plazo de 60 días posteriores a la eventual firma de un memorando de entendimiento entre ambos países.

Baghaei también cuestionó la postura estadounidense al señalar que existen “cambios frecuentes” en las posiciones de Washington, lo que dificulta avanzar hacia una resolución definitiva. En ese contexto, insistió en que las negociaciones continúan abiertas, aunque evitó precisar plazos concretos para una posible firma del acuerdo.

"Servicios de navegación" en el Estrecho de Ormuz

En paralelo, Irán anunció que comenzará a cobrar tasas vinculadas a “servicios de navegación” a los buques que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo. __IP__

“Los servicios prestados y las medidas necesarias para proteger el medio ambiente requieren el cobro de ciertas tasas”, explicó Baghaei, aunque aclaró que el país “no busca cobrar peajes”. La decisión se conoció en medio de las delicadas negociaciones diplomáticas y volvió a poner el foco internacional sobre uno de los puntos geopolíticos más sensibles del mundo.