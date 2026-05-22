viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Las acciones y bonos argentinos cerraron la semana a la baja

El Riesgo País terminó la semana financiera por encima de los 500 puntos.

Por Agencia NA
image

Los mercados argentinos cerraron hoy con una leve baja, tras una buena semana de operaciones en Wall Street.

Lee además
en un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo pais
Mercados

En un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país
el riesgo pais perfora los 520 puntos en una jornada de euforia para los activos argentinos
Mercados

El Riesgo País perfora los 520 puntos en una jornada de euforia para los activos argentinos

En el caso del S&P Merval el descenso fue del 0,7%, mientras que los títulos públicos cayeron en torno al 0,2%. Además, el riesgo país cerró en 513 puntos.

Asimismo, Wall Street tuvo una suba debido a la expectativa de las negociaciones en Oriente Medio. De esta forma, la Bolsa d eNueva York operó con subas dentro del 0,4% al 0,6% entre los principales indicadores.

Por su lado, los inversores siguen a la espera de las definiciones en las conversaciones de paz entre los Estados Unidos e Irán.

En cuanto al petróleo, el Brent del Mar del Norte ganó el 1,6% cerrando a US$04,30 el barril que se entregará en julio y el crudo intermedio de Texas (WTI) lo hizo a US$97,52 (+1,2%).

Por el lado del índice S&P Merval correspondiente a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mismo cayó 0,7% en pesos y quedó en los 2.860.000 puntos.

Asimismo, los bonos soberanos en dólares -como los Bonares y los Globales- cayeron 0,2% en promedio.

En cuanto al índice de riesgo país del JP Morgan bajó dos unidades y cerró en los 513 puntos básicos. Lo propio se dio en el marco de una suba parecida en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Encabezadas por Adecoagro con el -4,4%, los ADR y acciones de las compañías argentinas que se negocian en dólares en la ciudad de Nueva York, le siguen las bajas del Banco Francés con el -3,4%, luego del rebote de ayer jueves del +8,8%.

Entre las alzas se ubicaron Ternium (4%) e YPF (0,7%).

Según la palabra de los expertos de Rava Bursátil, “en cuanto a la renta variable local, una gran cantidad de activos cotiza por debajo de su media de 200 ruedas, lo cual sugiere una tendencia bajista de largo plazo para una parte del panel. Mientras que empresas como Banco de Valores presentan resultados trimestrales sólidos, el mercado aguarda por los resultados de otras entidades del sector financiero que llegarán en la última semana de mayo”.

EL MUNDO Y LAS INVERSIONES

En el mundo, los inversores siguen atentos a lo que acontece con el conflicto en Oriente Medio. En este sentido, fue Estados Unidos quien observó ciertos avances en el diálogo con Irán y continúa con la comunicación constante con los mediadores de Pakistán, aunque todavía hay mucho por hacer, expresó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la jornada de hoy.

Y agregó, luego de una reunión con ministros de la OTAN en Suecia, que “ha habido algunos avances”, y a la vez siendo cauto al decir que “no lo exageraría, pero tampoco lo restaría importancia”. “Queda trabajo por hacer”, ya que “aún no hemos llegado a ese punto. Espero que lo consigamos”.

Asimismo, sobre las pretensiones del presidente Donald Trump, Rubio marcó que preferiría llegar a un buen acuerdo. Además, no dejó de señalar que la preocupación principal sigue siendo que Irán no pueda contar con un arma nuclear y que se llegue a un debate sobre el futuro enriquecimiento de uranio y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Al respecto, Marco Rubio sostuvo que: “Estamos tratando con un grupo de personas muy difícil, y si la situación no cambia, el presidente ha dejado claro que tiene otras opciones”, sobre lo cual aseguró que “prefiere la opción negociada y llegar a un buen acuerdo, pero él mismo ha expresado su preocupación por que quizá eso no sea posible. Pero vamos a seguir intentándolo”.

Por último, Rubio remarcó que Estados Unidos tenía una comunicación permanente con los pakistaníes que ayudaban a facilitar las conversaciones con Irán, pero también dijo que no hubo ningún pedido particular desde Washington sobre ayuda de la OTAN en el Estrecho de Ormuz. Y cerró diciendo que, así y todo, es necesario tener un plan B por si Irán no acepta reabrir la ruta de suministro.

Temas
Seguí leyendo

Las acciones y los bonos argentinos operan con leves bajas

Las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería

Una importante encuesta muestra a Lula con más ventaja sobre Bolsonaro, y más cerca de la reelección

Uruguay realizó la primera eutania legal de América Latina: Quién fue la solicitante

Bolivia sigue en llamas: Más enfrentamientos entre manifestantes y la policía

La OMS eleva el riesgo de ébola en el Congo a "muy alto"

Rusia denunció un ataque de Ucrania contra un centro universitario: hay muertos y heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uruguay realizo la primera eutania legal de america latina: quien fue la solicitante
Derechos

Uruguay realizó la primera eutania legal de América Latina: Quién fue la solicitante

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres desmedidos, las firmas del centro se mudan a los departamentos
Contexto complejo

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Jorge Nicolás Pizarro Palacios, el del medio de la imagen.
Judiciales

Quiso anular su condena por robo alegando "defensa ineficaz" e inimputabilidad, pero la Justicia falló en contra

Te Puede Interesar

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera video
Video

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: "No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera"

Por Luz Ochoa
Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026
Para tener en cuenta

Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026

Intento de femicidio: Él la quiso matar y lo planeó, aseguró la madre de la víctima
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Michetti, sobre Orrego: Es una gran persona y un gran gobernador
Tiempo en Mendoza

Michetti, sobre Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

Imagen ilustrativa
Desestimación de una causa

Acusaron a una mujer de abusar de la hija de su pareja y sólo le había pasado una crema