Bolivia sigue en llamas: Más enfrentamientos entre manifestantes y la policía

Bolivia registró este viernes una nueva jornada de alta conflictividad política y social marcada por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, masivas marchas de protesta, lanzamientos de gases lacrimógenos y bloqueos de carreteras que mantienen paralizado gran parte del país y agravan la crisis en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

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Las ciudades de La Paz y El Alto (oeste), epicentros de las movilizaciones, registraron nuevamente la presión de sindicatos, organizaciones campesinas, juntas vecinales, mineros, maestros y sectores fabriles afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del mandatario y el adelanto de las elecciones.

Miles de manifestantes convergieron desde distintos puntos hacia el centro político de La Paz, colapsando avenidas y paralizando la actividad comercial y el transporte público.

La tensión aumentó en las inmediaciones de la plaza Murillo, donde se encuentran la sede de la Presidencia y el Poder Legislativo, luego de que grupos movilizados intentaron romper los anillos de seguridad instalados por la Policía.

Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y balines para contener el avance de los manifestantes, quienes utilizaron piedras, petardos, palos y cartuchos de dinamita en medio de escenas de caos y enfrentamientos que se extendieron por varias calles del centro histórico paceño.

El aire cargado de gas, las detonaciones y el enfrentamiento de civiles y policías volvieron a transformar el corazón administrativo de Bolivia en un escenario de confrontación abierta.

Los comercios cerraron apresuradamente sus puertas mientras algunos establecimientos reportaron daños, según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales.

En paralelo al agravamiento de las protestas, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitió este viernes un comunicado en el que expresaba preocupación por la supuesta presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en distintas regiones del país, tras la circulación de videos donde aparecen civiles armados exigiendo la renuncia presidencial.

“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señaló el pronunciamiento oficial difundido desde La Paz, que además advirtió que no se permitirá ninguna acción que amenace la estabilidad institucional ni la integridad de los ciudadanos.

El Gobierno pidió a la población colaborar con las fuerzas de seguridad y confiar en el trabajo “coordinado y comprometido” de las instituciones estatales, en medio de crecientes rumores sobre una posible radicalización del conflicto.

En la ciudad de El Alto también se registraron concentraciones masivas y nuevas medidas de presión. Organizaciones vecinales y transportistas instalan bloqueos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto mediante la quema de llantas y objetos, mientras exigían la salida del presidente Paz.

Funcionarios aeroportuarios, resguardados por efectivo policiales, colocaron mallas de seguridad para impedir el ingreso de los movilizados a la terminal aérea, en un episodio que elevó aún más la tensión en la estratégica ciudad vecina de La Paz.

Bolivia cumple este viernes 22 días consecutivos de bloqueos impulsados por organizaciones campesinas, sectores sindicales y grupos afines al expresidente Evo Morales.

La Administradora Estatal Boliviana de Carreteras reportó esta jornada 51 puntos de interrupción vial distribuidos en siete de los nueve departamentos del país. La Paz (oeste) continúa como la región más afectada, con cortes en rutas estratégicas hacia Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

También registran múltiples bloqueos que afectan el transporte de alimentos, combustibles y mercancías a otras regiones bolivianas. La prolongación de los bloqueos ya genera un fuerte impacto económico y social en Bolivia, donde el desabastecimiento, las dificultades de transporte y la creciente conflictividad mantienen al país en la incertidumbre.