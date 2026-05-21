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Donald Trump advirtió que va a intervenir Cuba

"Parece que seré yo el que lo haga", dijo Trump, tras criticar la inacción en el tema de sus predecesores.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy que sus predecesores han analizado intervenir en Cuba durante varias décadas, y parece que será él quien lo haga.

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“Otros presidentes han analizado esto durante 50 ó 60 años, hacer algo”, dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca. “Y ahora parece que yo seré el que lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo. Los cubanoestadounidenses pueden regresar y ayudar”, añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy con anterioridad que la probabilidad de un acuerdo negociado con Cuba no es alta por el momento.

Estados Unidos acusó recientemente de manera formal al líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, de estar vinculado con el derribo fatal de dos aviones por parte del ejército cubano hace 30 años, y envió al Caribe al Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz, una medida considerada como parte de una amplia campaña de presión contra Cuba.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo también el miércoles que la acusación formal contra Castro es una “maniobra política” sin fundamento legal, y añadió que Washington “miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas pertenecientes a la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate”.

Díaz-Canel había advertido a principios de esta semana que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra Cuba causaría “un baño de sangre con consecuencias incalculables” y un efecto devastador sobre la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

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