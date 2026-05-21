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Mirá en cuánto subastaron un tramo de la escalera de la Torre Eiffel

Algunos segmentos desmantelados de la Torre Eiffel se han convertido en codiciadas piezas de colección repartidas por todo el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un tramo de la escalera original de la Torre Eiffel, compuesto por 14 peldaños, fue vendido este jueves por 450.160 euros (aproximadamente 523.000 dólares) a un coleccionista francés. La venta, organizada por la casa de subastas Artcurial, superó con creces el precio estimado inicial, que oscilaba entre los 120.000 y 150.000 euros.

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Una pieza de historia de 1889

La estructura subastada, identificada como el tramo número 1, mide 2,75 metros de altura, 1,75 metros de diámetro y tiene un peso de 1,4 toneladas. Fabricada en acero remachado y chapa metálica sobre una base cruciforme, esta sección formaba parte de la escalera helicoidal diseñada en 1889 bajo la dirección de Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París.

Originalmente, esta escalera permitía a los visitantes ascender desde el segundo hasta el tercer piso del monumento. Sin embargo, en 1983, la instalación de un ascensor moderno entre estos niveles obligó a su desmontaje y división en 24 secciones.

Símbolo de París en manos privadas

Desde su desmantelamiento, estos segmentos se han convertido en codiciadas piezas de colección repartidas por todo el mundo. Algunos tramos se encuentran en lugares emblemáticos como:

  • Los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi, Japón.
  • Las inmediaciones de la Estatua de la Libertad en Nueva York.
  • Colecciones privadas e instituciones internacionales.

Sabrina Dolla, directora de diseño Art Deco en Artcurial, destacó que "cuando compras un pedazo de la Torre Eiffel, compras un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo que representa". Además, señaló que el interés por estos objetos se ha visto impulsado recientemente por el atractivo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Antecedentes y récords

Aunque la cifra alcanzada este jueves es significativa, no ha superado los récords históricos para piezas similares:

  • En 2008, se estableció el récord actual cuando un comprador estadounidense pagó 552.750 euros en una subasta de Sotheby’s.
  • En 2016, otro tramo de 14 escalones fue adjudicado por aproximadamente 524.000 euros a un comprador asiático.

La Torre Eiffel, con sus 324 metros de altura, sigue siendo la atracción más visitada de Francia y un icono mundial que, como demuestra esta subasta, mantiene un renovado interés tanto por su valor estético como por su carga histórica.

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