Tragedia en Marruecos: hay al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio en Fez

Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves por el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, informaron las autoridades locales en un comunicado.

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Las cifras pertenecen a un primer informe, mientras se llevan a cabo labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, según informaron las autoridades.

El inmueble, compuesto por un subsuelo y cuatro plantas, se desplomó en el barrio de Al Yarandi, en el distrito de Jnan el Ouarad, en la madrugada de este jueves.

Tras ser alertadas, las autoridades locales, junto con efectivos de seguridad y de Protección Civil, se desplazaron al lugar para intervenir en las tareas de rescate, acordonar la zona y desalojar de forma preventiva a los vecinos de las viviendas colindantes, reportó la agencia EFE.

Los heridos, de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital Universitario de Fez para recibir atención médica, mientras continúan las operaciones para localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades abrieron una investigación, bajo supervisión de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias y causas del derrumbe.

Fez ha registrado en los últimos años varios derrumbes similares de edificios en barrios populares.

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos inmuebles residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

FUENTE: Clarín