jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Tragedia en Marruecos: hay al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio en Fez

Otras seis personas resultaron heridas por el desplome de la torre en un barrio residencial de la ciudad ubicada en el centro del país africano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves por el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, informaron las autoridades locales en un comunicado.

Lee además
hito para la matematica: la ia logro resolver un problema que llevaba 80 anos abierto
Histórica solución

Hito para la matemática: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto
estudian un medicamento natural que seria eficaz para tratar la adiccion a la cocaina
Avance científico

Estudian un medicamento natural que sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

Las cifras pertenecen a un primer informe, mientras se llevan a cabo labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, según informaron las autoridades.

El inmueble, compuesto por un subsuelo y cuatro plantas, se desplomó en el barrio de Al Yarandi, en el distrito de Jnan el Ouarad, en la madrugada de este jueves.

Tras ser alertadas, las autoridades locales, junto con efectivos de seguridad y de Protección Civil, se desplazaron al lugar para intervenir en las tareas de rescate, acordonar la zona y desalojar de forma preventiva a los vecinos de las viviendas colindantes, reportó la agencia EFE.

Los heridos, de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital Universitario de Fez para recibir atención médica, mientras continúan las operaciones para localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades abrieron una investigación, bajo supervisión de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias y causas del derrumbe.

Fez ha registrado en los últimos años varios derrumbes similares de edificios en barrios populares.

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos inmuebles residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Jaqueado por protestas populares, el presidente boliviano adelantó cambios en su gabinete

Trump aseguró que Netanyahu "hará lo que yo quiera que haga"

Diez años después, China reactiva las compras a Boeing a Estados Unidos

Los chats de Fred Machado: el avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala y alertas de lavado

Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

Volantazo en Chile: el presidente Kast echa a dos de sus principales ministras

Casi 30.000 evacuados por un incendio forestal en California

Video: un búfalo albino, sensación viral por su parecido a Donald Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estudian un medicamento natural que seria eficaz para tratar la adiccion a la cocaina
Avance científico

Estudian un medicamento natural que sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada