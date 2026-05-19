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Desde Bangladesh

Video: un búfalo albino, sensación viral por su parecido a Donald Trump

El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un búfalo albino de Bangladesh llamado "Donald Trump" se ha convertido en una sensación viral de internet por su parecido al actual presidente estadounidense.

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El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

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De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación.

FUENTE: Infobae

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