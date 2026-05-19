Video: un búfalo albino, sensación viral por su parecido a Donald Trump

Un búfalo albino de Bangladesh llamado "Donald Trump" se ha convertido en una sensación viral de internet por su parecido al actual presidente estadounidense.

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El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diarioelheraldo/status/2056777742750822427&partner=&hide_thread=false Un raro búfalo albino rosado de 700 kilogramos, llamado "Donald Trump", se ha convertido en una sensación viral en la granja Rabeya Argo ubicada en el distrito de Narayanganj, Bangladés.



El animal atrajo la atención de visitantes y comerciantes debido a su peculiar pelaje rubio,… pic.twitter.com/95q5jXPsN3 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) May 19, 2026

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación.

FUENTE: Infobae