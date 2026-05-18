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Masacre

Estados Unidos: al menos cinco personas murieron en tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

Los dos atacantes se habrían suicidado adentro de un auto.

Por Agencia NA
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Al menos tres hombres adultos, uno de ellos guardia de seguridad, y dos atacantes jóvenes murieron el lunes en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California, según informaron las autoridades.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el incidente y en diálogo con periodistas en la Casa Blanca describió el tiroteo como una “situación terrible”.

Según informó la policía en una rueda de prensa, el guardia de seguridad desempeñó un papel fundamental para evitar que el tiroteo tuviera consecuencias peores.

Según la policía, ambos sospechosos del ataque, de 17 y 19 años, fueron encontrados muertos en el interior de un auto por aparentes heridas de bala autoinfligidas, reportó la cadena ABC News.

La policía está considerando como un crimen de odio el tiroteo en el Centro Islámico, según el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

“Debido a la ubicación del Centro Islámico, estamos considerando esto un crimen de odio hasta que no lo sea”, dijo Wahl.

El jefe de policía dijo que su departamento trabajará estrechamente con el FBI “para asegurarse de que estamos igualando todos los recursos que necesitamos para esta investigación”.

Por su parte, el imán Taha Hassane, director del Centro Islámico de San Diego, dijo en un video difundido en las redes sociales que “todos los niños, maestros y el personal están a salvo”, reportaron CNN y CBS News.

“Toda la escuela está a salvo. Todos los niños, todo el personal y los maestros están a salvo, fuera del Centro Islámico”, dijo Hassane. “No hay ninguna amenaza en este momento”.

Hassane pidió a todos que se “mantengan alejados” del centro.

“Queremos que todos se mantengan alejados del Centro Islámico de San Diego. Cerraremos por el resto del día. Manténganse a salvo, quédense en casa y hagan muchas oraciones”, agregó.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, agradeció a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez a los reportes de un atacante armado en la mezquita.

La policía y los bomberos actuaron rápidamente “para proteger vidas y asegurar el área”, y “no hay una amenaza en curso para la comunidad”, dijo el alcalde en una publicación en X.

Esto ocurre después de que el Departamento de Policía de San Diego dijera que la amenaza en el Centro Islámico de San Diego “fue neutralizada”.

El tiroteo en la mezquita más grande de San Diego ocurre en medio de un aumento de las quejas por sesgo y discriminación contra los musulmanes, dijo el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por su sigla en inglés) en un comunicado.

La organización sin fines de lucro, que aboga por los derechos civiles de los musulmanes, recibió 8.683 quejas en todo EE.UU. en 2025, dijeron en un informe.

Esa es la cifra más alta de quejas en un año desde el primer informe de derechos civiles de CAIR, que abarcó 1996, según el informe.

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