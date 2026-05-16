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Hay 35 heridos

Tragedia en Bangkok: un accidente múltiple entre un tren y un micro dejó al menos ocho muertos

El violento choque entre provocó un incendio feroz, explosiones y afectó a varios autos y motos en plena capital tailandesa.

Por Agencia NA
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Ocho personas murieron y otras 35 resultaron heridas este sábado como consecuencia de un choque múltiple entre un tren y un micro en el centro de la ciudad tailandesa de Bangkok. El siniestro se desencadenó cuando un tren de mercancías embistió a un colectivo público en la carretera Asoke-Dindang, dentro del distrito de Ratchathewi, y causó un devastador incendio que rápidamente alcanzó a otros vehículos que circulaban por la zona.

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Según los reportes de The Phraram Command -el centro de mando de emergencias y bomberos de la capital tailandesa-, el choque ocurrió a las 15:51 hora local (5:51 de Argentina) cerca de la estación Makkasan, un punto clave de la red ferroviaria que conecta con el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi.

El impacto inicial desató una reacción en cadena en la que se vieron involucrados varios autos y motos, mientras que testigos y personal de rescate informaron que tras la colisión se escucharon explosiones intermitentes, presuntamente originadas por el fuego que devoraba los tanques de combustible de los rodados.

Los bomberos debieron batallar intensamente contra las llamas mientras los equipos médicos intentaban evacuar a los sobrevivientes. En una de las inspecciones sobre el micro completamente calcinado, los rescatistas hallaron dos cuerpos adicionales que elevaron la cifra fatal a los ocho decesos confirmados.

La zona permanece completamente acordonada por las fuerzas de seguridad de Tailandia, al tiempo que los peritos intentan establecer los motivos del choque y si existió una falla en los sistemas de señalización del paso a nivel.

La prioridad de los hospitales locales se centra ahora en la atención de los 35 heridos, varios de los cuales ingresaron con quemaduras graves y politraumatismos severos.

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