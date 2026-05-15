viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Catástrofe

Feroz temporal en India: una tormenta eléctrica causó más de cien muertes y derrumbes masivos

Con vientos que superaron los 120 km/h en gran parte de Uttar Pradesh, el fenómeno derribó muros y techos.

Por Agencia NA
image

Un fenómeno meteorológico de gran magnitud, con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, golpeó el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India.

Lee además
John Ratcliffe
Negociaciones

El director de la CIA viajó a Cuba y se reunió con representantes del gobierno de la isla
alcaldesa de california renuncio porque ¡era una espia china!
Insólito

Alcaldesa de California renunció porque ¡era una espía china!

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tormenta eléctrica se desató de forma súbita, con ráfagas que ganaron intensidad en pocos segundos, lo que impidió que los pobladores pudieran buscar refugio seguro ante la caída de rayos y el derrumbe de edificaciones.

Como consecuencia de este temporal, las autoridades locales elevaron la cifra de víctimas fatales a 117 personas y 79 heridos. Según el reporte de la Oficina del Comisionado de Socorro, la principal causa de muerte fue el colapso de estructuras, muros y techos, que acabó con la vida de 113 ciudadanos, mientras que otras cuatro personas fallecieron al ser alcanzadas por descargas eléctricas atmosféricas.

El Servicio Meteorológico de la India (IMD) calificó el evento como una actividad de tormentas premonzónicas generada por una atmósfera altamente inestable. Los distritos de Prayagraj y Bareilly registraron los vientos más potentes que alcanzaron los 130 km/h.

Además de las pérdidas humanas y los 79 heridos reportados, el temporal en el norte del país indio impactó en al menos 330 viviendas y causó la muerte de 177 animales. Los especialistas asocian la ferocidad del fenómeno al calor extremo acumulado en la región; abril fue el mes más caluroso en cuatro años, registrándose picos de 47,6°C.

El Gobierno de Uttar Pradesh ordenó el despliegue inmediato de funcionarios para realizar un relevamiento de los daños y garantizar la entrega de compensaciones económicas a las familias damnificadas. En las redes sociales, el Ejecutivo regional confirmó que se dará prioridad a la reconstrucción de las zonas donde el viento, que superó los 100 km/h en localidades como Mirzapur y Chandauli, dejó a cientos de personas sin hogar.

Por su parte, el IMD advirtió que la frecuencia de estos eventos climáticos extremos está en aumento. Para el resto del mes de mayo, se prevé que el volumen de lluvias supere el 110% de la media histórica, mientras se monitorea el avance de los vientos estacionales hacia las islas de Andamán y Nicobar.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Japón se quedó sin tinta color: qué pasó

Brote de norovirus en un crucero en Francia: más de 80 pasajeros con síntomas quedaron aislados

La pandemia de covid dejó más de 22 millones de muertes, el triple de lo notificado

Conocé a los "Kata friends", las mascotas con inteligencia artificial que pintan para fenómeno

El relato de un piloto argentino, clave en el OVNIgate en Estados Unidos

La NBA de luto: murió una de sus figuras, con solo 29 años

Un argentino al que no le gusta Argentina figura en los archivos de Epstein: quién es

Hantavirus: la OMS afirma que podrían surgir más casos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
John Ratcliffe
Negociaciones

El director de la CIA viajó a Cuba y se reunió con representantes del gobierno de la isla

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Te Puede Interesar

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva
Judiciales

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo
Cambios

Mientras definen al reemplazante de Barboza, un dirigente del orreguismo asume de forma transitoria en Turismo

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol
Choque fatal

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Acusan a un hombre de violar a su hijastra y embarazarla: la menor tuvo al bebé y lo entregó en adopción