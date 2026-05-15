Feroz temporal en India: una tormenta eléctrica causó más de cien muertes y derrumbes masivos

Un fenómeno meteorológico de gran magnitud, con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, golpeó el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tormenta eléctrica se desató de forma súbita, con ráfagas que ganaron intensidad en pocos segundos, lo que impidió que los pobladores pudieran buscar refugio seguro ante la caída de rayos y el derrumbe de edificaciones.

Como consecuencia de este temporal, las autoridades locales elevaron la cifra de víctimas fatales a 117 personas y 79 heridos. Según el reporte de la Oficina del Comisionado de Socorro, la principal causa de muerte fue el colapso de estructuras, muros y techos, que acabó con la vida de 113 ciudadanos, mientras que otras cuatro personas fallecieron al ser alcanzadas por descargas eléctricas atmosféricas.

El Servicio Meteorológico de la India (IMD) calificó el evento como una actividad de tormentas premonzónicas generada por una atmósfera altamente inestable. Los distritos de Prayagraj y Bareilly registraron los vientos más potentes que alcanzaron los 130 km/h.

Además de las pérdidas humanas y los 79 heridos reportados, el temporal en el norte del país indio impactó en al menos 330 viviendas y causó la muerte de 177 animales. Los especialistas asocian la ferocidad del fenómeno al calor extremo acumulado en la región; abril fue el mes más caluroso en cuatro años, registrándose picos de 47,6°C.

El Gobierno de Uttar Pradesh ordenó el despliegue inmediato de funcionarios para realizar un relevamiento de los daños y garantizar la entrega de compensaciones económicas a las familias damnificadas. En las redes sociales, el Ejecutivo regional confirmó que se dará prioridad a la reconstrucción de las zonas donde el viento, que superó los 100 km/h en localidades como Mirzapur y Chandauli, dejó a cientos de personas sin hogar.

Por su parte, el IMD advirtió que la frecuencia de estos eventos climáticos extremos está en aumento. Para el resto del mes de mayo, se prevé que el volumen de lluvias supere el 110% de la media histórica, mientras se monitorea el avance de los vientos estacionales hacia las islas de Andamán y Nicobar.

FUENTE: Agencia NA