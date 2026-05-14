El director de la CIA viajó a Cuba y se reunió con representantes del gobierno de la isla

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe , se reunió este jueves en La Habana con altos funcionarios del régimen cubano, incluidos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia de la isla, según confirmaron por separado fuentes de ambas administraciones. La visita se produce en medio de uno de los momentos de mayor tensión bilateral en décadas.

Según un comunicado enviado al medio Axios por un funcionario de la CIA, Ratcliffe acudió a La Habana para transmitir personalmente el mensaje del presidente Donald Trump: “Estados Unidos está dispuesto a comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales” . El encuentro abarcó cooperación en inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad, según la misma fuente.

La dictadura cubana, por su parte, sostuvo en un comunicado que sus representantes aportaron elementos que “permitieron demostrar categóricamente” que la isla no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La nota agregó que Cuba no alberga, no apoya ni financia organizaciones terroristas o extremistas, y que no existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio.

Ambas partes manifestaron además interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los organismos de aplicación de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones y de la región.

Pese al diálogo, la administración Trump acumula frustración ante lo que considera una ausencia de avances para que el liderazgo cubano abra la economía y el sistema político de la isla, de acuerdo con personas familiarizadas con las deliberaciones internas citadas por Bloomberg. Los negociadores estadounidenses enfrentan dificultades para moverse entre lo que perciben como facciones en competencia: la familia Castro, el Ejército, la burocracia del Partido Comunista y descendientes de otros líderes revolucionarios.

La semana pasada, Washington apuntó contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, en una estrategia que replica la aplicada contra Venezuela. La atención se desplaza ahora hacia empresas internacionales con operaciones en Cuba, entre ellas operadoras hoteleras españolas, tras la señal de Washington de que dispondrían de aproximadamente un mes para desvincular sus operaciones del conglomerado militar.

Washington impuso un bloqueo petrolero desde enero que ha profundizado la crisis energética de la isla. El jueves, La Habana informó que se quedó completamente sin diésel ni fueloil para sus centrales eléctricas. Los apagones frecuentes ya afectan hospitales, saneamiento público, distribución de agua y suministro de alimentos.

En este contexto, el secretario de Estado Marco Rubio renovó una oferta de USD 100 millones en asistencia humanitaria con la condición de que sea distribuida por la Iglesia Católica, sin pasar por el Gobierno. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel respondió en su cuenta de X que el daño podría aliviarse “de forma mucho más simple y rápida levantando o relajando el bloqueo”, aunque añadió que si Washington mostrara “verdadera voluntad” de brindar ayuda, “no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba”.

En paralelo a la reunión en La Habana, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció la bienvenida a Sissi Abascal, presentada como “defensora de la libertad”, y a su familia, quienes según el comunicado se vieron forzados al exilio tras años de detención por parte del régimen cubano. La misión diplomática reiteró el compromiso de la administración Trump con la liberación de todos los presos políticos y con “un futuro libre de tiranía para el pueblo cubano”.

La liberación de presos políticos figura entre los objetivos declarados de Washington en las negociaciones, junto con compensaciones por activos expropiados y reformas en el modelo económico. Rubio declaró en una entrevista transmitida el miércoles por Fox News que no cree que la economía cubana mejore de manera significativa mientras los actuales líderes permanezcan en el poder: “Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir”.

El 10 de abril se celebró en La Habana la primera reunión física de alto nivel entre delegaciones de ambos países desde la era Obama, cuando un avión del Gobierno estadounidense aterrizó por primera vez en la capital cubana desde 2016.

En el centro de las negociaciones figura Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y sobrino de Alejandro Castro Espín, quien negoció en secreto la apertura con Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, acuerdo que Trump deshizo al asumir en 2017. Trump declaró días atrás que ambos países “iban a conversar”, aunque también ha alternado esas señales con insinuaciones sobre una eventual intervención militar en la isla tras el fin del conflicto con Irán.