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Inesperado

Japón se quedó sin tinta color: qué pasó

El mayor fabricante japonés de aperitivos y papas fritas anunció que modificará temporalmente el diseño de algunos de sus productos por el inconveniente.

Por Agencia NA
El conflicto en torno al estrecho de Ormuz ya tiene consecuencias mucho más allá del petróleo. Japón comenzó a notar el impacto en productos cotidianos.

El conflicto en torno al estrecho de Ormuz ya tiene consecuencias mucho más allá del petróleo. Japón comenzó a notar el impacto en productos cotidianos.

El conflicto en torno al estrecho de Ormuz ya tiene consecuencias mucho más allá del petróleo o las rutas marítimas internacionales. Japón, uno de los países más dependientes de las importaciones energéticas de Medio Oriente comenzó a notar el impacto incluso en productos cotidianos.

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Un ejemplo de esto ocurre con Calbee Inc., el mayor fabricante japonés de aperitivos y papas fritas, que anunció que modificará temporalmente el diseño de algunos de sus productos debido a la "inestabilidad en el suministro de ciertas materias primas" a causa de las tensiones geopolíticas y el conflicto en Irán.

La empresa, con sede en Tokio, informó que a partir del 25 de mayo de 2026, un total de 14 de sus productos más populares (entre ellos sus clásicas papas fritas, los snacks de camarón Kappa Ebisen y el cereal Frugra) comenzarán a venderse en empaques monocromáticos (blanco y negro).

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El problema específico es la escasez de nafta, un derivado del petróleo que es fundamental para fabricar los solventes de las tintas de impresión de colores. Japón importa aproximadamente el 40% de su nafta de Medio Oriente, y el bloqueo del Estrecho de Ormuz afectó gravemente la cadena de suministro.

Por otra parte, la compañía Itoham Yonekyu Holdings Inc. también anunció el martes que está considerando simplificar el empaquetado de sus productos, pero que primero evaluará el impacto en las ventas.

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, que supervisa la industria alimentaria, según informó la agencia Kyodo, aborda la situación de la distribución de envases alimentarios derivados del petróleo y de recursos para la agricultura, y planea trabajar para aliviar los problemas de suministro.

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