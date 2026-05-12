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Pronóstico

Hantavirus: la OMS afirma que podrían surgir más casos

Se conocerían durante “las próximas semanas” tras la evacuación del crucero MV Hondius: preocupa el Virus de los Andes.

Por Agencia NA
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este martes que podrían surgir nuevos casos de hantavirus en las próximas semanas tras la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por el brote, al tiempo que recalcó que el riesgo para la salud pública mundial sigue siendo bajo.

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“Dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, evaluó Tedros en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebrada en el Palacio de la Moncloa en Madrid.

Se notificaron 11 casos relacionados con hantavirus, de los cuales nueve son probables

Según Tedros, hasta el momento se notificaron 11 casos relacionados con el hantavirus, incluyendo tres fallecimientos, según un cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.

Nueve de los 11 casos se confirmaron como infecciones por el virus de los Andes, mientras que los dos restantes se consideran casos probables.

“Nuestra evaluación sigue siendo que el riesgo para la salud pública mundial se mantiene bajo”, afirmó, añadiendo que actualmente “no hay indicios”de un brote mayor.

Tedros afirmó que la OMS recomienda que todos los pasajeros evacuados se sometan a un seguimiento sanitario activo durante 42 días a partir de su última fecha de exposición, ya sea en instalaciones de cuarentena designadas o en sus domicilios, y que dicho seguimiento se extienda hasta el 21 de junio.

“Cualquier persona que presente síntomas debe aislarse y recibir tratamiento de inmediato”, añadió.

Elogios a España por su solidaridad, compasión y amabilidad

Tedros también agradeció al gobierno español su aceptación del buque y su liderazgo en la evacuación, elogiando a España por cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional y por demostrar solidaridad, compasión y amabilidad durante toda la operación.

El gobierno español aceptó el 5 de mayo recibir el MV Hondius tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, a raíz de las solicitudes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y más de 20 gobiernos que solicitaban ayuda para evacuar y repatriar a las personas a bordo.

El buque llegó a la isla española de Tenerife el 10 de mayo y atracó en el puerto de Granadilla un día después.Durante la operación, que duró dos días, los pasajeros y algunos miembros de la tripulación desembarcaron y fueron trasladados bajo estrictas medidas sanitarias y de protección antes de ser evacuados de España.

También habló Pedro Sánchez

Sánchez describió la operación de evacuación como un “éxito”, y afirmó que España había coordinado 10 vuelos especiales para evacuar a más de 120 personas de diferentes nacionalidades que habían desembarcado del buque entre el 10 y el 11 de mayo.

Añadió que la operación se había llevado a cabo bajo cuatro principios rectores: “rigor científico”, “transparencia absoluta de la información”, “coordinación institucional” y “cooperación internacional”.

Las autoridades sanitarias españolas dijeron que todas las personas evacuadas del MV Hondius habían salido de Tenerife el 11 de mayo, mientras que el buque partió hacia Rotterdam con 28 tripulantes a bordo.

La Comisión Europea informó que está coordinanba estrechamente con España.

Mientras tanto, los Estados miembros de la UE y otros países participantes en su Mecanismo de Protección Civil colaboran con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la OMS y otros socios el desembarque de pasajeros, los traslados de regreso y el seguimiento sanitario.

FUENTE: Agencia NA

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