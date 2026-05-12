Un argentino al que no le gusta Argentina figura en los archivos de Epstein: quién es

El empresario argentino-español Martín Varsavsky figura en los archivos judiciales del caso Jeffrey Epstein por la inclusión de un correo electrónico público en la denominada “Little Black Book” del financista, sin que existan registros de contactos personales o vínculos adicionales.

Varsavsky aparece en la página 55 de la agenda atribuida a Epstein con la dirección [email protected] , asociada a la empresa Ya.com, lanzada en el año 2000. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en los documentos desclasificados no figuran teléfonos, domicilios ni constancias de reuniones o comunicaciones entre ambos.

El empresario negó cualquier relación con Epstein y sostuvo que su inclusión responde a la recopilación masiva de contactos públicos. “Nunca hablé con él. Era un correo público”, declaró en febrero de 2026 durante una entrevista en el programa “Horizonte”, emitido por la señal española Cuatro.

Radicado en España desde hace décadas, Varsavsky construyó su carrera en el sector tecnológico y fundó varias compañías de alto valor de mercado. En los últimos años se destacó además por sus críticas hacia la situación económica y política argentina previa a 2023.

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En distintas intervenciones públicas cuestionó el populismo, el peronismo y la inestabilidad económica del país, al que llegó a describir como un lugar desfavorable para emprender e invertir. También expresó dudas sobre el futuro argentino antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Tras el triunfo electoral de Milei, el empresario modificó su postura y manifestó respaldo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. Además, realizó inversiones en bonos, acciones y propiedades en Argentina y destacó el cambio de imagen internacional del país.

La difusión de su nombre en los llamados “Epstein files” generó repercusiones en medios y redes sociales de España y Argentina, especialmente luego de cuestionamientos por la eliminación inicial de publicaciones en Menéame, plataforma de la que Varsavsky es accionista mayoritario.

Hasta el momento no existen registros que vinculen al empresario con vuelos, propiedades o actividades relacionadas con Epstein. La referencia en los documentos judiciales se limita a la presencia de un correo electrónico corporativo de acceso público.

FUENTE: Agencia NA