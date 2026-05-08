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España: apareció el ciudadano argentino que era intensamente buscado en Valencia

El hombre, al ser hallado, mostró señales de desorientación.

Por Agencia NA
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Gracian Scalco, el ciudadano argentino que era buscado en la zona de Valencia, donde reside, apareció sano y salvo cerca de su vivienda, luego de varios días de intensa labor por parte de la policía española.

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El hombre, de 52 años, fue ubicado cerca de su casa, en la localidad de Ribarroja del Turia: “estaba desorientado, pero en buenas condiciones”, afirmaron sus allegados a la prensa local.

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades españolas, Scalco había sido visto por última vez el martes pasado. en un taller de la localidad de L’Eliana, ubicada a unos 20 kilómetros de Valencia.

Asimismo, y según algunos allegados, el hombre había dejado todas sus pertenencias dentro del vehículo, y como no fue a retirarlo esto llamó la atención del mecánico y sus familiares, quienes dieron aviso a la Guardia Civil, por lo que de inmediato se emitió un alerta, que también se replicó en redes sociales.

Scalco de 52 años, es oriundo de Monte Grande, en la zona sur del conurbano, y se desempeñaba como gerente del colegio Grilli antes de marcharse a España, en 2025. Actualmente, reside junto a su familia en la pequeña localidad de Ribarroja del Turia, en las afueras de Valencia.

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