España: buscan a un argentino que desapareció en Valencia

La policía española inició la búsqueda de Gracian Scalco, un argentino residente en la zona de Valencia, quien desapareció en las últimas horas, poco después de haber dejado su camioneta en un taller mecánico de esa comunidad.

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De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades españolas, Scalco fue visto por última vez el martes pasado. en un taller de la localidad de L’Eliana, ubicada a unos 20 kilómetros de Valencia, donde vive junto a su esposa y sus cuatro hijos.

Asimismo, y según algunos allegados, el hombre dejó todas sus pertenencias dentro del vehículo, y como no fue a retirarlo esto llamó la atención del mecánico y sus familiares, quienes dieron aviso a la Guardia Civil, por lo que de inmediato se emitió un alerta, que también se replicó en redes sociales.

Scalco de 52 años, es oriundo de Monte Grande, en la zona sur del conurbano, y se desempeñaba como gerente del colegio Grilli antes de marcharse a España, en 2025. Actualmente, reside junto a su familia en la pequeña localidad de Ribarroja del Turia, en las afueras de Valencia, y todavía estaba en la búsqueda de un trabajo.