Falleció Ted Turner, fundador de CNN y un ícono de la TV por cable

El empresario de medios estadounidense Ted Turner murió este miércoles a los 87 años. Fue el fundador de la cadena de noticias CNN, y un ícono de la TV por cable. La noticia la dio a conocer su empresa Turner Enterprises a través de un comunicado.

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Nacido en Atlanta, en el estado de Ohio, Turner construyó un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Bravos de Atlanta de la Mayor League Baseball (MLB) en los Estados Unidos.

Además, creó la Fundación de las Naciones Unidas y fue activista por la eliminación mundial de las armas nucleares. También se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos como conservacionista y desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste estadounidense. Incluso creó la serie de dibujos animados Captain Planet para educar a los niños sobre el medio ambiente.

La cadena CNN, en su versión en español, habla de "su audaz visión de transmitir noticias de todo el mundo, en tiempo real a todas horas, lo que realmente le dio la fama, una vez que su idea finalmente despegó".

En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Más adelante, vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, agregó.

En 2018, poco tiempo después de cumplir los 80 años, Turner, al que lo sobreviven cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Y a principios de 2025 fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.

FUENTE: Clarín