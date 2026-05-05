"El alto el fuego no terminó", dice el jefe del Pentágono mientras crece la tensión con Irán

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, en rueda de prensa junto al general Dan Caine. Foto: AP

A pesar de los ataques del lunes en el Estrecho de Ormuz, donde Irán atacó buques de guerra e instalaciones civiles en Emiratos Arabes Unidos, y Estados Unidos hundió varias lanchas iraníes, "el alto el fuego no terminó" en Medio Oriente, dijo este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth , en rueda de prensa.

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Hegseth también afirmó que Irán está intentando una "extorsión internacional" en el estrecho, pero que "eso termina con el Proyecto Libertad".

Además, aseguró que existe una "cúpula roja, blanca y azul" sobre el estrecho, y que el tránsito de dos buques mercantes estadounidenses el lunes lo demuestra claramente.

Advertencia de Irán

Anteriormente, el principal negociador iraní advirtió a Estados Unidos que "esto es solo el comienzo" tras los ataques del lunes.

El "Proyecto Libertad" de Donald Trump busca utilizar al ejército estadounidensee para guiar a los buques de carga varados fuera del estrecho de Ormuz.

Pero Irán insiste en que controla el estrecho y, según Estados Unidos, el lunes lanzó misiles y drones contra buques militares y mercantes.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó que hay 22.500 marineros a bordo de 1.550 buques mercantes atrapados en el Golfo.

Caine también dijo que Irán ha atacado a las fuerzas estadounidenses diez veces desde el inicio del alto el fuego del 8 de abril.

Y sostuvo que, sin embargo, estos ataques estaban "por debajo del umbral" para reanudar los combates "en este momento".

Explicó que la decisión sobre cuándo los ataques superarán ese umbral "escapa a mi competencia". Caine acusó a Irán de "utilizar como arma la cadena de suministro global" a través del estrecho de Ormuz y de intentar "mantener como rehén a toda la economía mundial".

FUENTE: Clarín