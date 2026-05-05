martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

"El alto el fuego no terminó", dice el jefe del Pentágono mientras crece la tensión con Irán

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo a su vez que Irán atacó diez veces desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pete Hegseth, jefe del Pentágono, en rueda de prensa junto al general Dan Caine. Foto: AP

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, en rueda de prensa junto al general Dan Caine. Foto: AP

A pesar de los ataques del lunes en el Estrecho de Ormuz, donde Irán atacó buques de guerra e instalaciones civiles en Emiratos Arabes Unidos, y Estados Unidos hundió varias lanchas iraníes, "el alto el fuego no terminó" en Medio Oriente, dijo este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

Lee además
iran y estados unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo
Medio Oriente

Irán y Estados Unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo
iran insta a estados unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz
Conflicto bélico

Irán insta a Estados Unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz

Hegseth también afirmó que Irán está intentando una "extorsión internacional" en el estrecho, pero que "eso termina con el Proyecto Libertad".

Además, aseguró que existe una "cúpula roja, blanca y azul" sobre el estrecho, y que el tránsito de dos buques mercantes estadounidenses el lunes lo demuestra claramente.

Advertencia de Irán

Anteriormente, el principal negociador iraní advirtió a Estados Unidos que "esto es solo el comienzo" tras los ataques del lunes.

El "Proyecto Libertad" de Donald Trump busca utilizar al ejército estadounidensee para guiar a los buques de carga varados fuera del estrecho de Ormuz.

Pero Irán insiste en que controla el estrecho y, según Estados Unidos, el lunes lanzó misiles y drones contra buques militares y mercantes.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó que hay 22.500 marineros a bordo de 1.550 buques mercantes atrapados en el Golfo.

Caine también dijo que Irán ha atacado a las fuerzas estadounidenses diez veces desde el inicio del alto el fuego del 8 de abril.

Y sostuvo que, sin embargo, estos ataques estaban "por debajo del umbral" para reanudar los combates "en este momento".

Explicó que la decisión sobre cuándo los ataques superarán ese umbral "escapa a mi competencia". Caine acusó a Irán de "utilizar como arma la cadena de suministro global" a través del estrecho de Ormuz y de intentar "mantener como rehén a toda la economía mundial".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Trump declara el fin de las hostilidades con Irán y abre un frente legal en el Congreso

Trump descarta la última propuesta de Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente

Con mediación de Pakistán, Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos

Tragedia en China: explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 26 muertos

El Chapo Guzmán pidió su extradición a México

Rusia decretó tregua por el Día de la Victoria, y prometió arrasar a Ucrania si no la respeta

Amsterdan prohibió la publicidad de carne en la vía pública

Trump aseguró que podría "borrar a Irán de la faz de la tierra"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia en china: explosion en una fabrica de fuegos artificiales dejo al menos 26 muertos
Investigan las causas

Tragedia en China: explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 26 muertos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El expresidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave. 
Cambios en la vitivinicultura

El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro

Por Elizabeth Pérez
Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan
Comercio exterior

Acuerdo Mercosur-UE: las dos preocupaciones que inquietan a la olivicultura de San Juan

Pepe Villa, sin filtro: del no le veo futuro al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo
Paren las Rotativas

Pepe Villa, sin filtro: del "no le veo futuro" al peronismo al exabrupto sobre Milei y por qué siente que el poder lo dejó solo

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización