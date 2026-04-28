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Sin solución a la vista

Trump descarta la última propuesta de Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente

Según trascendió desde la Casa Blanca, cualquier acuerdo debe impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Por Agencia NA
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está conforme con la última propuesta de paz de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y dejar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní para una etapa posterior, según informaron medios estadounidenses que citaron a funcionarios de la Casa Blanca.

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El mandatario debatió la propuesta de Irán con sus principales asesores de seguridad nacional en una reunión celebrada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el lunes por la tarde, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la reunión, una de las personas que asistió afirmó que era poco probable que Trump aceptara la propuesta de Irán, informó la CNN. Por otro lado, un funcionario estadounidense declaró a The New York Times que aceptar la propuesta podría interpretarse como una negación de la victoria de Trump, ya que el presidente insistió reiteradamente que Irán no puede tener armas nucleares.

Además, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que la nueva propuesta de Irán "es mejor de lo que pensábamos que iban a presentar", pero subrayó que cualquier acuerdo debe impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear, en una entrevista con Fox News.

FUENTE: Agencia NA

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