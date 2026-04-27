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La guerra de los billonarios

Elon Musk vs. Sam Altman: el juicio que podría redefinir el futuro de OpenAI y la inteligencia artificial

Elon Musk exige el regreso al código abierto y la destitución de Sam Altman, alegando una traición "shakespeariana" a los principios fundacionales de desarrollar tecnología segura para la humanidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este lunes 27 de abril marcó el inicio de lo que los expertos denominan el “juicio de la década”, un enfrentamiento legal en un tribunal federal de Oakland, California, que enfrenta a Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI. Lo que comenzó como una colaboración en 2015 para desarrollar inteligencia artificial de forma abierta y segura para la humanidad se ha transformado en una batalla judicial que pone en juego 134.000 millones de dólares y el futuro del modelo de negocio de la tecnología más influyente del siglo XXI.

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El origen del conflicto: ¿Misión altruista o máquina de riqueza?

Elon Musk, cofundador de OpenAI, sostiene que la organización ha sufrido una "deriva de su misión original". Según la demanda, Musk aportó aproximadamente entre 38 y 44 millones de dólares bajo la premisa de que OpenAI sería una entidad sin fines de lucro y de código abierto. El magnate acusa a Sam Altman y Greg Brockman de traicionar estos principios al transformarla en una entidad comercial que prioriza las ganancias, impulsada por una inversión de más de 13.000 millones de dólares de Microsoft, que posee cerca del 27% de la rama con fines de lucro.

Por su parte, OpenAI y Altman rechazan tajantemente estas acusaciones, calificándolas de "infundadas" y motivadas por "celos profesionales". La defensa argumenta que el cambio a un modelo comercial fue una necesidad legal y estratégica para competir en el costoso mercado actual de la IA y que el propio Musk estuvo al tanto de estas transiciones antes de abandonar la empresa en 2018 tras una lucha de poder interna.

Lo que está en juego: Exigencias y cifras astronómicas

El litigio, reducido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers a cargos de enriquecimiento injusto e incumplimiento de fideicomiso benéfico, busca medidas drásticas que podrían desmantelar la estructura actual de OpenAI:

  • Restitución de la misión: Musk exige que OpenAI vuelva a operar estrictamente como una organización sin fines de lucro.
  • Cambio de liderazgo: Se solicita la destitución inmediata de Sam Altman y Greg Brockman de sus cargos.
  • Compensación económica: Una indemnización reclamada de 134.000 millones de dólares, que Musk asegura se destinarían a fines benéficos.
  • Apertura tecnológica: El regreso al compromiso de código abierto que caracterizó los inicios de la empresa.

Impacto en el mercado tecnológico y la evolución de la IA

Este juicio no es solo una disputa personal; tiene el potencial de redefinir el ecosistema tecnológico global:

  • Freno a la salida a bolsa (IPO): OpenAI, valorada en unos 852.000 millones de dólares, tiene planeada su oferta pública inicial para el cuarto trimestre de 2026. Un fallo adverso podría descarrilar estos planes y debilitar significativamente su posición financiera.
  • Precedente para Startups: El caso sirve como una "masterclass" sobre los riesgos de cambiar la misión original y las complejidades de aceptar capital de gigantes corporativos. Establecerá las reglas sobre cómo se deben estructurar los laboratorios de IA en el futuro, especialmente en el equilibrio entre ética y comercialización.
  • Alteración de la competencia: Una victoria de Musk beneficiaría indirectamente a competidores como Google, Anthropic y xAI (la propia empresa de Musk), permitiéndoles ganar terreno si OpenAI se ve obligada a reestructurarse o abrir su código.
  • Escrutinio sobre el Gobierno Corporativo: Con testimonios de doce ex-empleados que respaldan la postura de Musk, el juicio pone bajo la lupa la responsabilidad fiduciaria de los fundadores y la transparencia en la toma de decisiones dentro de Silicon Valley.

Las deliberaciones finales del jurado, cuyo veredicto será consultivo para la decisión final de la jueza, están programadas para iniciar el 12 de mayo. El resultado final podría no solo decidir el destino de ChatGPT, sino dictar las normas bajo las cuales se desarrollará la inteligencia artificial para las próximas generaciones.

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