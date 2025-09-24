La profecía de Elon Musk: Qué será lo próximo que escasee en la humanidad, dejándola al borde la extinción

El empresario Elon Musk, dueño de X (ex Twitter) y fundador de Tesla y Space X, lanzó un inquietante ultimátum para toda la humanidad: una sequía de electricidad que podría transformar radicalmente nuestra forma de vivir

Durante el evento Bosch Connected World, Musk explicó que, a lo largo de los años, no será posible generar suficiente energía para abastecer la creciente demanda tecnológica, especialmente la vinculada al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Este pronóstico, realizado en una sesión de preguntas y respuestas sobre la crisis energética mundial, alertó sobre la inminente escasez eléctrica que pondrá a prueba la capacidad de producción energética global.

La sequía eléctrica: una crisis global que afectará al planeta

Elon Musk subrayó que la electricidad es un recurso esencial para la vida contemporánea. Su relevancia va más allá de las comodidades del hogar, impactando procesos industriales, comerciales y tecnológicos.

Imaginar un día sin electricidad permite comprender la magnitud del desafío que se avecina.

Desde las energías renovables, como la solar y eólica, hasta el funcionamiento de dispositivos cotidianos y tecnologías emergentes, todo depende de la generación eléctrica.

En este contexto, la creciente complejidad de los microchips y la demanda exponencial de recursos por parte de la Inteligencia Artificial están llevando al sistema eléctrico al borde del colapso.

Según Musk, la demanda de IA se incrementa por un factor de 10 cada semestre, una cifra alarmante que plantea serios desafíos para la infraestructura eléctrica global. La comunidad tecnológica ya ha encendido las alarmas. Los expertos coinciden en que esta sequía eléctrica no solo ralentizará el desarrollo tecnológico, sino que podría retroceder décadas en los avances que hoy consideramos fundamentales.

Inteligencia Artificial y energía: un desafío crítico

Un aspecto crítico de esta problemática es el vínculo entre la Inteligencia Artificial y el consumo energético. En los últimos años, la capacidad de cálculo de la IA ha estado restringida no solo por la producción de chips neuronales, sino también por la infraestructura eléctrica necesaria para sostener su funcionamiento. Elon Musk destaca que, en los próximos años, las limitaciones estarán relacionadas con componentes esenciales como transformadores de potencia y reductores de tensión.

Esta previsión plantea un nuevo obstáculo: el suministro de estos elementos será insuficiente para sostener el crecimiento proyectado de las tecnologías emergentes. Empresas como Google, Microsoft y Amazon han comenzado a explorar soluciones. Estas compañías han formado alianzas estratégicas para garantizar la generación de energía suficiente para sus operaciones.

Sin embargo, el desafío es global y la colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades será fundamental para evitar un colapso energético.